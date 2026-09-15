Sanjal je svet, le Ljubljane ne

Osnovna dejstva o Srečku Kosovelu že dobro poznamo, vsaj letos, ko je Kosovelovo leto, smo jih slišali večkrat: denimo, da je bil rojen v Sežani, potem živel v Tomaju, kjer so junija letos odprli prenovljeno domačijo, da je študiral v Ljubljani, bil kulturniško in politično angažiran, da zaživa ni izdal knjige, za seboj, ko je umrl pri komaj dvaindvajsetih, pa pustil obsežen in presunljiv opus. Kdo je bil v resnici ta lepi, inteligentni in neskončno nadarjeni fant, tako v koraku s časom in hkrati tako daleč pred njim?

To lahko poskušamo razbrati iz njegovih pisem ali prebiramo v pričevanjih drugih; še je kdo, ki se je v to podrobno poglobil ali celo poznal koga, ki ga je poznal ... Eden od takšnih je literarni zgodovinar in kosovelolog, dolgoletni profesor na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski filozofski fakulteti Janez Vrečko. »Fasciniralo me je njegovo poznavanje moderne fizike in s tem povezan prestop v konstruktivizem kot način življenja zunaj newtonskih in descartovskih dualizmov,« je povedal avtor monografije ČAS ≡ PROSTOR. Ob stoti obletnici smrti Srečka Kosovela, ki je letos izšla pri založbi LUD Literatura.

Srečko Kosovel z mamo Katarino in očetom Antonom. ­Krstili naj bi ga za Kvintilijana, a je prevladala botrova: Felix Joseph. FOTO: Kosovelova domačija, Tomaj

Beethoven namesto rdečih jabolk

Kosovel je bil najmlajši otrok Antona Kosovela in Katarine Stres: njegov najstarejši brat Stano je bil pesnik in časnikar, sestra Tončka je pozneje skrbela za družinsko hišo in ohranjanje Srečkove zapuščine, Karmela je bila znana kot pianistka, Anica, s katero si je delil stanovanje prvih nekaj let v Ljubljani, pa je bila profesorica slovenskega jezika. Kot petemu po vrsti je župnik zanj predlagal krstno ime Kvintilijan, a je obveljala botrova želja, naj bo Srečko, da bo srečen, in tako so ga krstili za Felixa Josepha.

Realno gimnazijo je končal v šestih namesto v sedmih letih, saj je preskočil prvi razred. V Ljubljani je vpisal slavistiko, romanistiko, pedagogiko ter dodatno poslušal predavanja iz filozofije in umetnostne zgodovine, a mu študij ni prinašal zadovoljstva, pa tudi Ljubljana, venomer siva in meglena, ga je prej kot kaj drugega – deprimirala. Tam je bival v skromnih razmerah, njegovega očeta, ki je bil učitelj, so kot zavednega Slovenca prisilno upokojili, izseliti so se morali iz stanovanja v šoli ter začeti zidati lastno hišo. Da sta s sestro v Ljubljani lahko shajala, sta se preživljala s priložnostnimi deli. Nekoč sta si pred odhodom na Kras, po katerem se je Srečku ves čas tožilo, hotela kupiti nekaj lepega. Ker so bila lepa rdeča jabolka predraga, sta si privoščila majhen Beethovnov portret, ki ga še danes hranijo v Kosovelovi domačiji v Tomaju.

Z družino so se večkrat peš odpravili v Trst na obisk kulturnih prireditev v katero od gledališč ali Narodni dom, zadnji del poti pa opravili s tramvajem z Opčin. Nekoč jih je tam oče peljal pogledat parnik, kar je Srečka še posebej očaralo. Sicer ni veliko potoval, čeprav je sanjaril o tujini. Na fakulteti mu je bilo tako dolgčas, da si je želel skoraj kamorkoli v Italiji, v Pariz ali celo v Ameriko, Fanici Obid pa je v pismu leta 1925 napisal, da si je v inozemstvo želel po študiju, »da se malo razgleda po svetu«.

Antifašizem v kokošnjaku

Iz korespondence z anti­fašistko in feministko, tesno sodelavko in pozneje ženo Zorka Jelinčiča Fanico Obid, ki jo ob stoti obletnici njegove smrti lahko prvič beremo v kronološkem zaporedju (Ali vi še kaj pišete? Dopisovanje 1922–1926, Mladinska knjiga, 2026), je mogoče razbrati tudi Kosovelovo povezanost z organizacijo TIGER, predhodnico TIGR. »Doslej ni bilo znano, da je bil ustanovni član prvotne organizacije TIGER iz leta 1924, se udeleževal sestankov v Gorici in v fašistično Italijo tihotapil letake in knjige iz Slovenije,« je pojasnil Janez Vrečko in dodal, da »so uporniške tigrovske letake z napisom Mi smo minerji! Kosovelovi skrili nad kozji hlevček in kokošnjak, kjer jih fašisti kljub preiskavi niso našli. Očeta Kosovela so postavili pred hišo, ni se smel premakniti ob grožnji, da bo odšel z njimi, če bodo kaj našli.« Kot je dodal Vrečko, je Kosovel zaradi pripadanja prvotni organizaciji TIGER drugače razumel temeljna vprašanja revolucije. »Bil je na strani nenasilne, gandijevske in tagorejevske duhovne revolucije.«

Fanici Obid je napisal, da si je po študiju želel v tujino, »da se malo razgleda po svetu«.

Iz korespondence s Fanico Obid lahko razberemo tudi, da je imel smisel za humor. Nekje ji je denimo namignil, da lahko gre kdaj z njim v Tomaju past, saj da se s tem ukvarja privatno. Ali pa je pikro zapisal: »Pravkar sem dobil povabilo na vojaško sodišče v Trst. Kakor vidite, živimo zelo romantično!« Kolikor je bila izmenjava med njima »delovna«, intelektualna, je iz nje razbrati tudi neuresničeno ali celo zatrto romantično tenzijo, ki je ostala pri tem. Kosovel naj bi imel veliko prijateljic in bil večkrat zaljubljen, iz njegovih zapisov je razbrati, da je ženske na splošno cenil in spoštoval. Hkrati je točno vedel, kaj hoče od njih, da »mora ženska iti z menoj v svojem iskanju in svojem dejanju«.

FOTO: Blaž Samec

Na balin kot Majakovski

Priljubljen je bil tudi doma v Tomaju, pri vrstnikih. Ko je umrl, so mu vaška dekleta pot do pokopališča okrasila z belim cvetjem, Bratko Kreft mu je v grob skupaj s šopkom položil tedaj prepovedano slovensko trobojnico. Umrl je zaradi meningitisa. Na skrb za zdravje ga je sicer nenehno opominjala mama. Večkrat ga je vprašala, ali obiskuje zdravnika in zobozdravnika, obenem si je srčno želela, da bi prenehal kaditi. Maja leta 1923 je v pismu javil, da že ves teden in še en dan posebej ni kadil, vendar da je nemogoče, da bi za nekaj časa popolnoma opustil kajenje. Čeprav se je zavedal, da je težko, je to obljubil.

Rad je imel tudi živali. Med vojno so imeli v hiši madžarske zdravnike in bolničarje, ki so imeli psa Urfija. Z njim je Srečko Kosovel rad preživljal čas, ko je pred smrtjo ležal bolan, pa sta v njegovo sobo prihajala domača kozlička, s katerima se je igral, ko sta skakala po postelji. Tako se je spominjala njegova sestra Anica, najbliže pa sta si bila s Karmelo. »To razodeva tudi njun rokopis. Karmela je bila med sorodniki edina, ki je cenila njegove konse,« je povedal Janez Vrečko. Tudi Karmela je bila priljubljena v kulturniških krogih, vanjo sta bila zaljubljena Avgust Černigoj in Josip Vidmar. Černigoj naj bi celo po Ljubljani razglašal, da se bosta poročila, a mu je Stano Kosovel v pismu zabičal, naj tega ne počne in da Karmela ni zanj.

Ko je umrl, so mu vaška dekleta pot do pokopališča okrasila z belim cvetjem.

Temperament je bil, kot kaže, ena od značilnih lastnosti Kosovelovih. Po besedah Janeza Vrečka je bil Srečko nepremagljiv v argumentaciji in je poražal nasprotnike. »Prijatelji in sodelavci so mu težko sledili in pri poglavitnih projektih je pogosto ostal sam. V diskusijah je izzival nasprotnika, se celo postavil na njegova stališča, če bi se razprava prehitro končala, in ga končno argumentirano porazil.« Obenem je malo spal, »vse noči je škrabal s peresom po papirju, tako da njegov [poznejši] cimer Slavko Jan ni mogel spati«.

Kosovel naj bi imel veliko prijateljic in bil večkrat zaljubljen, iz njegovih zapisov je razbrati, da je ženske na splošno cenil in spoštoval.

Z Avgustom Černigojem sta se sprla zaradi teorije in estetike, ko sta se večkrat srečala na ljubljanskih ulicah in si segla v roke, je Kosovel končal pogovor z besedami: delati, delati, delati. Mami je povzročal skrbi še s čim drugim kot s kajenjem. Kot je sklenil Vrečko, ga je nasmejala fotografija, na kateri je Kosovel »ostrižen na balin po zgledu Majakovskega, kar je zelo vznejevoljilo njegovo mamo, saj je imel prelepe košate lase«.

KOZMOS KOSOVEL Galerija CD od 16. septembra 2026 do 9. maja 2027

FOTO: Blaž Samec

Razglednica iz vesolja Razglednica s portretom Srečka Kosovela skriva v sebi posebno zgodbo. Leta 2012 jo je ponesel v vesolje ruski kozmonavt Jurij Baturin. Na njej je poleg portreta pesnika viden žig mednarodne vesoljske postaje. Predmet tako dobesedno poveže Kosovela z enim od osrednjih motivov ­razstave – kozmosom ter preseganjem meja prostora, časa in človeške izkušnje.

FOTO: Blaž Samec

Šal Med Kosovelovimi osebnimi predmeti je tudi siv šal. Predmet, ki je bil najbrž del njegovega vsakdana, ustvarja drugačen pogled na zgodovinsko osebnost: pesnika ne srečamo le skozi njegovo ustvarjalnost, temveč ga spoznamo kot slehernika v tedanjem času in prostoru.

FOTO: arhiv NUK

Matematični zvezek Kosovelov matematični zvezek razkriva manj znano plat njegovega sveta. Strani z zapiski pripadajo času, ko pesnik še ni bil kanonizirana literarna osebnost, temveč je bil dijak, ki je kot njegovi vrstniki sedel v šolski klopi in reševal matematične naloge. Te so ga navdihovale tudi pozneje pri pesniškem ustvarjanju.

Sferično zrcalo, izvirni rokopis FOTO: NUK

Veno Pilon: Portret slikarja Ivana Čarga, 1924 Kosovela ni mogoče zares razumeti zunaj umetniškega in intelektualnega okolja, v katerem je deloval. Razstava zato njegovo delo postavlja ob bok likovni avantgardi dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko so tudi slovenski umetniki intenzivno iskali nove načine upodabljanja sveta. Kubizem, futurizem in konstruktivizem so v različnih oblikah prinesli drugačen pogled na stvarnost, zaznamovano z modernizacijo, tehnologijo in pospešenim življenjskim ritmom. V tem kontekstu je predstavljen tudi Pilonov Portret slikarja Ivana Čarga. Pilon, Čargo in Avgust Černigoj so bili del generacije, ki je sodobnost doživljala kot prostor radikalnih sprememb. Prav na tem nemirnem presečišču literature, vizualne umetnosti in novih idej lahko bolje razumemo tudi Kosovelovo pozicijo: kot pesnika, ki ni zgolj opisoval novega sveta, ampak je zanj iskal tudi nov jezik

FOTO: Blaž Samec