Ali vi še kaj pišete: pisma Kosovela in Mirjam

V 36 ohranjenih pismih Srečka Kosovela in Fanice Obid - Mirjam se intenzivno prepletajo literatura, politika, medsebojna bližina in osebna iskanja.

Kosovelovo leto ponuja obilico priložnosti, da se znova ali na novo srečamo z mladim pes­nikom in njegovo zapuščino, če nas le pritegne, a redko kaj poleg njegove baržunaste lirike omogoča tolikšen vpogled ne le v njegov genij, pač pa v njegovo misel in dušo kot izmenjava pisem s tedaj še dijakinjo, anti­fašistko in feministko Fanico Obid - Mirjam. Ob 100. obletnici njegove smrti jih lahko prvič beremo skupaj, v kronološkem zaporedju. Ko pisma, napisana med 8. junijem 1922 in 30. januarjem 1926, beremo v tem zaporedju, po besedah urednikov izdaje Ali vi še kaj pišete? Dopisovanje 1922–1926 Nele Malečkar in Aleša Bergerja »marsikdaj zažarijo v novi luči in z drugačnim leskom, ob vsem drugem tudi kot pripoved o lepem in bridkem prijateljstvu dveh izjemnih mladih ljudi izpred stotih ...