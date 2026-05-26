Kosovelovo leto dosega vrhunec

Jutri mineva sto let od smrti enega največjih slovenskih pesnikov, Srečka Kosovela. S tem Kosovelovo leto, ki ga je v njegov spomin razglasila vlada, dosega vrhunec. Osrednja slovesnost z naslovom Daj mi besedo, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, bo v pesnikovem rojstnem kraju, Sežani, junija pa bodo prenovljeno odprli njegovo domačijo v Tomaju, kjer je 27. maja 1926 preminil.

Gledališko-glasbena uprizoritev želi odstopati od klasične proslave ter skozi preplet poezije, glasbe in odrskega izraza Kosovelovo poezijo približati sodobnemu občinstvu. Nastala je v koprodukciji sežanske občine, tamkajšnjega Kosovelovega doma in zavoda Paviljon, režira pa jo Jaša Koceli. Kot je povedal, predstava izhaja iz »Kosovela kot neutrudnega borca za naivnost človeške duše – iz njegove vere, da človek tudi v času hrupa, nasilja in cinizma ne sme pristati na otopelost, temveč mora še vedno iskati jasnost, nežnost, upor in lepoto«.

Poseben pečat ji daje mlada igralska zasedba, ki njegovo poezijo interpretira skozi lastno izkušnjo, hkrati pa mu je starostno blizu – Kosovelu, ki je za sabo kljub mladosti pustil bogato tekstovno zapuščino, je bilo ob smrti le dvaindvajset let. Predstavo bodo po premieri še dvakrat uprizorili v Sežani, pozneje pa si jo želijo predstaviti še drugod po Sloveniji.

Ime upora

Nedavno je po aprilskih predpremieri in premieri v Sežani dve uprizoritvi še v Ljubljani, v Moderni galeriji, doživela predstava TO::MAJ/Kosovelov krog v režiji Dragana Živadinova ter sorežiji Aljoše Živadinova Zupančiča. Sto let po pesnikovi smrti obravnava dogajanje dvajset let po njej, in sicer narodnoosvobodilni boj pod njegovim imenom. Kot so o koprodukciji Zavoda Delak, MG+MSUM in Kosovelovega doma Sežana zapisali ustvarjalci, so izhajali iz zapisov, v katerih so naši borci utemeljevali izbor imena Srečko Kosovel za narodnoosvobodilno brigado, ter iz bitke pri Komnu na Krasu proti Globočnikovim nacistom, v kateri je enajst pripadnikov te brigade izgubilo življenje. Med njimi je bil Mirko Godnič, stric igralca Iva Godniča, ki nastopa v predstavi ter sredi nje iz svojega kostuma izvleče trak z njegovim imenom, igralci mlajše generacije pa medtem v njej med digitalnim procesiranjem šestih Kosovelovih struktur in konstrukcij uprizarjajo koreografijo bitke oziroma, kot so zapisali, »koreografijo smrti mladih ljudi«.

V Sežani od lani stoji bronasti kip pesnika v naravni velikosti (165 cm), delo kiparke Alenke Vidrgar. V roki drži zbirko Zlati čoln. FOTO: Občina Sežana

Tudi zanje velja, kar piše na pesnikovem grobu sredi pokopališča na obrobju Tomaja: »Ognja prepoln, poln sil, neizrabljen k pokoju bom legel.« Ob obletnici smrti se ga bodo med drugim spomnili tudi v bližnjem Štanjelu, in sicer z razstavo venčkov sv. Ivana O, saj ni smrti. Po pričevanju pesnikove sestre Antonije v pismu družinski prijateljici Mariji Skrinjar so namreč vaška dekleta Srečku izdelale mrtvaški oder ter mu spletla sedem velikih vencev, ljudje so mu prinašali cvetje, pot od domačije do pokopališča pa je bila, kot dno njegovega groba, posuta s cvetjem. V Štanjelu bo na ogled 22 venčkov, kolikor je bil star, ko ga je premagal meningitis, 31. maja pa bo sledilo še 22-urno branje njegovih pesmi.

Drugi dogodki in nova dognanja

Na dveh lokacijah se mu bodo jutri z dogodkom Človek-stroj bo uničen! poklonili v Novi Gorici, in sicer v knjigarni in kavarni Maks s predstavitvijo knjige korespondence s Fanico Obid Ali vi še kaj pišete? in predavanjem Kristine Pranjić Srečko Kosovel med evropskimi avantgardami, v Epicu pa z gledališko-poetskim performansom Manifest mehanikom.

Več dogodkov mu bodo posvetili tudi na Križevniški ulici v Ljubljani, kjer je bival na hišni številki osem pri mačehi svojega prijatelja, režiserja Cirila Debevca. V Mini teatru bodo uprizorili avtorski projekt Filipa Mramorja za otroke in odrasle Sonce ima krono, nastal po motivih Kosovelovih del, na ulici, kjer celo leto stojijo klopi, popisane z njegovimi verzi (oblikovala jih je Toni Soprano Meneglejte), pa bodo te interpretirali slovenski gledališki igralci in vokalni kvartet Elinor.

»​Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno,« je nekoč zapisal pesnik, in ni se zmotil. Sto let po smrti ne le, da njegovo pisanje ostaja aktualno in navdihujoče, temveč je tudi predmet raziskav, ki strežejo z novimi ugotovitvami in spoznanji. Kosovelolog Janez Vrečko tako v izčrpni monografiji ČAS ≡ PROSTOR: ob stoti obletnici smrti Srečka Kosovela (LUD Literatura, 2026) razkriva odnos do newtonske fizike ob soočenju z Einsteinovo in moderno fiziko. »Pred nami je znova neznani Kosovel. Tokrat ne več samo na ravni neobjavljenih tekstov. Zato je pri branju njegovega dela potrebno metodološko večglasje,« je ob tem dejal v pogovoru za Delo pred nekaj meseci. Dijakinja Gimnazije Želimlje Manca Boh pa je na podlagi analize črnil z združitvijo kemijske metode in literarne vede ugotovila, da so mnoge njegove pesmi, analizirala je približno petdeset rokopisov, nastalih v približno dveh letih, nastajale vzporedno. Raziskava ji je na 60. Srečanju mladih raziskovalcev prinesla prvo mesto in zlato priznanje.