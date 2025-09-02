Didier Eribon nagovarja Slovence z dodobra znano problematiko

V nadaljevanju preberite:

Didier Eribon, avtor kultne Vrnitve v Reims, prihaja v Novo Gorico, ob tem pa je v slovenščini izšel še prevod njegove knjige, ki je še bolj intimna in še bolj politična. V njej ne piše o filozofih, temveč o lastni mami – delavki, ki je zadnja leta preživela v domu za ostarele. Z natančnostjo sociologa in ranljivostjo sina razgalja, kako razred, starost in telesna šibkost določajo konec življenja. Zakaj se ne znamo več pogovarjati o staranju? In zakaj so zgodbe delavk v literaturi še vedno nevidne?