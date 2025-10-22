Sto let rojstva Mikija Mustra: Pred njim ni bilo podobnega

V nadaljevanju preberite:

Le kdo ne pozna norčavega lisjaka, ki se druži z želvakom in volkom? Zvitorepčeve prigode so dela Mikija Mustra zanesle v domove številnih generacij Slovencev, ob jubileju pionirja slovenskega stripa se njegovemu obsežnemu opusu, ki se prek stripov in animiranih filmov razpenja vse do slikanic, televizijskih oglasov in karikatur, poklanjata razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana ter Narodni in univerzitetni knjižnici. Rok Glavan, antikvar in ljubitelj stripov, pravi, da je moral Muster »orati ledino, saj pred njim ni bilo podobnega. V naš prostor je prinesel pravi avtorski strip.«