Stol na odru ni nikoli samo stol

Ne vem, ali me je še kdo naučil tako pomembnih premislekov o gledališču kot profesorica in scenografka Meta Hočevar, ki je na akademiji za gledališče predavala gledališko scenografijo. V gledališču sta prostor in čas najpomembnejši kategoriji, je učila, in dramski tekst je vedno tridimenzionalen. Vsak predmet na odru ima svojo vlogo.Nekoč sem se na praktičnih vajah, ki smo jih imeli pri njenih urah, spomnila genialne scenografske ideje, vsaj tako sem mislila: vse na odru bi bilo obrnjeno narobe, tisto, kar je spodaj, bi bilo zgoraj, postelja bi bila prislonjena navpično na steno, oblaki bi lebdeli ob nogah igralcev. Meta ...