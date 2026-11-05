Stoletnica Johna Bergerja, moža, ki nas je naučil gledati

Obstaja mož, ki nas je naučil gledati. Mož, čigar dela so za vselej predrugačila naš odnos do umet­nosti, pa tudi do sveta nasploh, kajti pisal je tako o zgodovini­ umetnosti kot o živalih, kmetih, Palestini, aidsu, smrti, spominu, delu, migrantskih delavcih, kapitalizmu, terorizmu in še in še in še in še. John Berger je bil mož izredne širine in izrednega duha; prav slednjemu se ob stoti obletnici rojstva poklanjajo s knjižnimi izdajami in dogodki po svetu – od Lizbone do Tokia, od Istanbula do Erevana.