Stoodstotna Francozinja

Roman francoskega pisatelja in esejista Pascala Brucknerja Ledeni teden (Lunes de fiel, 1981, slovenski prevod Jaroslav Skrušny, 2020, Beletrina), ki ga pri nas že poznamo po esejistični knjigi Nenehna vzhičenost, romanu Ljubezen do bližnjega in literarni avtobiografiji Pridni sinko, je po svoje tipično francoski. V njem bomo naleteli na eksistencialno agonijo, balkanizacijo telesa in predvsem robno erotiko, pa tudi na smešno potegavščino, preoblečeno v cinično, prefinjeno ljubezensko zgodbo. Roman se dogaja na ladji, ki pluje iz Marseilla proti Istanbulu. Na krovu se srečata dva para: zaročenca Béatrice in Didier, ki ...