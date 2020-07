FOTO:Stripovska različica požiga Narodnega doma v Trstu

Strip Črni plamen – Požig Narodnega doma v Trstu sta ustvarila sin in oče Ivan in Zoran Smiljanić in je izšel pri Založbi ZRC. Je preplet izmišljenih oseb in dogodkov ter zgodovinskih dejstev, povezanih s požigom Narodnega doma v Trstu, 13. julija, 1920. Hkrati je izdaja tudi obeležitev stoletnice tega dogodka. Junaka sta izmišljena mlada fanta, Slovenec Josip Furlan in Italijan Giuseppe Pazzi, ki odraščata v Trstu v začetku dvajsetega stoletja. Skozi njune oči spremljamo Trst in spremembe, ki so sledile, ko mesto z največ Slovenci ni bilo več del Avstro-Ogrske monarhije in je postalo del Italije, kjer je prišel na oblast ...