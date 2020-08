FOTO:Svet mode je lahko nevaren

Ta novaprevod Ida Sternad, UčilaAngleška modna novinarka Harriet Walker si je očitno zaželela pisati še o čem drugem kot samo o modi, zato se je lotila psihološke kriminalke. Avtorica je po poklicu modna urednica revije The Times, kot novinarka dela že več kot deset let, pisala pa je tudi za Vogue, Elle in Harper's Bazaar. Ne preseneča, da je svet mode vnesla v svoj literarni prvenec. Tako je svoje bogate izkušnje vpletla v napeto zgodbo o hrepenenju v svetu mode in o tem, kaj je kdo pripravljen storiti za dosego svojih ambicioznih ciljev. Vplivna Margot Jones je modna urednica ženske modne revije Haute in pričakuje prvega otroka. Ženske ji zavidajo skrbno organizirano življenje, uspešno kariero, ljubečega moža, lepo hišo in elegantna oblačila. Maggie, samozaposlena novinarka, pa se dobro zaveda, da se z njo ne more primerjati. Ko ji Margot predlaga, naj jo nadomešča pri reviji Haute, medtem ko bo na porodniškem dopustu, Maggie pograbi priložnost. Vendar sočasen prihod otroka in konec prijateljstva z najboljšo prijateljico v Margot vzbudi sumničenje. Ne vem, ali so Maggiejini nameni res nedolžni, kot se zdi, ali pa je manipulatorka, ki bi jo rada izrinila.Zgodbe iz karanteneUho & OkoMedtem ko so nekateri, ki radi pišejo, med karanteno tipkovnico zamenjali za kitaro, so drugi, ki radi igrajo kitaro, to zamenjali za tipkovnico. Prav to je storil kitarist Gašper Kržmanc. Sicer vojak glasbenik, namreč v Orkestru Slovenske vojske, je znan tudi po svojem delu v dveh hudomušnih glasbenih projektih, Šlajn in Nula Kelvina. Med epidemijo je začel objavljati zapise na facebooku, najprej so bili, tako kot pri marsikom, predvsem terapevtske narave, ko pa je grozilo, da se bo zgodbic nabralo za lep šopek, se je odločil za samozaložniško izdajo Zgodb iz karantene. Te so datirane in se začnejo s stavkom Vlada dela dobro. Avtor namreč takoj izrazi podporo vladnim ukrepom, v nadaljevanju pa se nekaterim precej čudi. Toda to je pravzaprav samo izgovor za popotovanje po lastnih spominih, po zgodbah iz otroštva in najstniških let, ki so očitno v teh izrednih okoliščinah prišle iz njega, da bi jih zapisal. Kržmanc je precej neprizanesljiv do sebe in svojega početja v obdobju odraščanja, ko ni manjkalo trapastega dokazovanja svojega, pogosto napačnega, prav. Zgodbe se simpatično prelivajo od enega spomina do drugega in nekateri so tako močan del kolektivnega spomina, da jih na trenutke vzamemo za svoje.Kaj si storilprevod Suzana Pečnik, UčilaIrska pisateljica Claire McGowan, ki živi in dela v Londonu, je plodna ustvarjalka. Pod svojim imenom niza napete kriminalke, pod psevdonimom Eva Woods pa piše ženske romane. V obeh žanrih je zelo uspešna. To velja tudi za kriminalko Kaj si storil, ki je prodajna uspešnica na seznamu Amazona in Washington Posta. Kot je v kriminalkah navada, se zgodba začne z veselim pričakovanjem. Po dvajsetih letih naj bi se srečalo šest prijateljev iz študentskih časov. A se popolno srečanje hudo zalomi. Gosti jih Ali, ki ima življenje, kakršno si je vedno želela, kariero, na katero je lahko ponosna, in čudovito družino s fantom iz študentskih let, ki je postal njen mož. Toda tisto noč izreče njena najboljša prijateljica Karen šokantno obtožbo, ki vse za vedno spremeni. Ko Karen vsa krvava in v šoku priteče z vrta, trdi, da jo je napadel Alijin mož Mike. Ali se mora v trenutku odločiti, komu bo verjela, ali svojemu zgroženemu možu ali najboljši prijateljici. Mike ji namreč pove povsem drugačno različico dogodkov. Ali ve, da eden od njiju laže. Tako mora na novo premisliti odnose med prijatelji in pri tem ugotovi, da ozadje skriva tudi temačne spomine.