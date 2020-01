Svet se bo končal, a to ni nujno rešitev

Uvod v konec je vprašanje, ali živimo v času konca, tik pred koncem ali morda že po koncu. Tudi če konec ni čisto konec, pravi avtorica knjige The End Alenka Zupančič, je konec nečesa. Kar nas zadeva iz dneva v dan, pa je tudi (vsaj) vzdušje konca, in avtorica zato v pojasnilo knjigo takoj usmeri v kratko zgodovino tega fenomena.Janez MarkešTa se ne more iziti brez Francisa Fukuyame, ki je leta 1989 lansiral »véliko tezo o koncu zgodovine«. Tu tudi ne bo šlo brez Hegla, ki se ne bi mogel bolj ne strinjati s Fukuyamovo tezo, da je kapitalistična liberalna demokracija najboljša oblika človeške družbe. S tem se tudi ne bi ...