(OCENA) Kuhinja revežev: kako hrana razgalja družbeno neenakost

Nova knjiga klasične filologinje, antropologinje in pisateljice Svetlane Slapšak raziskuje tematiko, ki se ji je avtorica, z obširnim opusom, ki seže čez več desetletij, začela intenzivneje posvečati v zadnjem času: hrani v sociološkem kontekstu. Pozornost je denimo vzbudila njena knjiga iz leta 2013 Zelje in spolnost: iz zgodovinske antropologije hrane: študija o kultni, ritualni in kulturni vlogi zelja (Študentska založba), ki ji je v letu 2016 sledila Kuhinja z razgledom: eseji iz antropologije hrane (Goga). Kuhinja revežev je nemara zaradi nekoliko poljudnejšega pristopa bližje slednji – z njo si ne nazadnje deli osnovno zastavitev (i)zbranih esejev, ki so jim pridodani konkretni recepti. Svetlana Slapšak Kuhinja revežev Goga, 2026 Hrana je seveda nevralgična točka vsakega družbenega ...