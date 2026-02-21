Svetovljanski duh dečka s kmetije nad Semičem

V nadaljevanju preberite:

Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin, je v kamen vklesal Jože Plečnik. Imel je prav, nihče od tu ne odide živ, toda odtis pustimo tudi na ljudeh, ki nas obdajajo, in treba si je prizadevati, da bodo naši bližnji zaradi nas nekoliko bolj hrabri, skrbni in hudomušni. Prav takšen odtis se izrisuje tudi v knjigi Od tebe dalje štejem svoje dni, v kateri si podajata baklo ded in vnuk, ob tem pa dokazujeta, da »ljubeč pogled na svet« presega tako čas kot medij.

Kajti »naključje je hotelo, da je vnuk v zimi, ko je preminil pesnik, posnel eno od svojih prvih fotografij – zaledenelo dedovo brajdo, pod katero je pogosto ustvarjal v rojstnem Semiču«, beremo v Od tebe dalje štejem svoje dni.