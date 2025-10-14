Tadej Golob o novi kriminalki: Pisanja sem se lotil z velikim strahom

V nadaljevanju preberite:

V Delu bomo jutri začeli objav­ljati podlistek prihajajoče knjige v seriji priljubljenih kriminalk o Tarasu Birsi, višjem kriminalistu ljubljanske policijske uprave. Tokrat so ga poslali v Gotenico pri Kočevski Reki na tečaj preiskovanja krvnih madežev. Še pred začetkom tečaja se v klubu policijskega vadbenega centra pojavijo trije jamarji s presenetljivo najdbo pri spustu v novoodkrito jamo v bližini. S Tadejem Golobom smo se pogovarjali o Birsovi novi avanturi, operaciji kolka, medvojnih in povojnih pobojih ter spravi.