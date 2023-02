Tako za šport kot za pisanje potrebuješ vzdržljivost

V nadaljevanju preberite:

V sklopu spremljevalnega programa svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju je danes v Planici potekal pogovor, ki je v organizaciji Urada vlade za komuniciranje (Ukom) in Javne agencije za knjigo razpiral vprašanja na presečišču športa in literature. Spremljala ga je razstava izbora leposlovnih in neleposlovnih knjig slovenskih avtorjev (v slovenščini, angleščini in nemščini) na temo športa.