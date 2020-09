FOTO:Tek skozi gorečo hišo

»Če je proza hiša, je poezija človek, ki v plamenih precej hitro teče skoznjo,« je nekoč dejala kanadska pesnica, esejistka, prevajalka in klasična filologinja Anne Carson (1950), ena od najvznemirljivejših in najpresunljivejših sodobnih pesnic, ki v žanrsko in formalno nedoločljivih besedilih literaturo spaja z glasbo, gledališčem in slikarstvom, ob tem pa brodi po prepletu antičnega in sodobnega ter se napaja pri delih Sapfo, Simone Weil, Emily Brontë, Tukidida in Homerja, pa Oscarja Wilda in Virginie Woolf.Začetke življenja in dela Anne Carson je smiselno iskati v Torontu, kjer se je leta 1950 rodila gospodinji in ...