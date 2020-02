Težko pričakovani Volčji dvor

Še preden sta urednika Andrej Blatnik in Aljoša Harlamov predstavila knjige, ki bodo letos izšle pri Cankarjevi založbi, sta na tiskovni konferenci v Konzorciju spregovorila o dveh novih izdajah iz zbirke Bralna znamenja.Prvo je predstavil kar sam avtor. Samo Rugelj, založnik, pisatelj in urednik revije Bukla, je napisal knjigo s pomenljivim naslovom Krčenje, govori namreč o stanju knjige na slovenskem oziroma o diktaturi trga in eroziji duha. Analitični Rugelj v njej natančno opiše domačo knjižno pokrajino, knjigarne, globalne vplive, ki so spremenili eksistenco knjig in branja. In ker je kljub slabim napovedim glede prihodnosti ...