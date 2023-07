Tiskana knjiga (še) ni ogrožena

V nadaljevanju preberite:

Lani je bilo po svetu prodanih skoraj 200 milijonov elektronskih knjig, kar se zdi impresivna­ številka, vendar trendi tega ne potrjujejo. Celo v pandemičnih letih 2020 in 2021 prodaja ni presegla rekordne iz leta 2013, lani pa se je število prodanih izvodov zmanjšalo skoraj za desetino. Problem? Morda, vendar elektronska knjiga povzroča kar nekaj težav, zato ne manjka zagovornikov tiskane knjige, ki niso zgolj nostalgiki ali dinozavri, ki nočejo iti v korak s časom. Pri nas je trend prodaje in izposoje e-knjig v konstantnem vzponu, čeprav številke niso posebej impresivne: leta 2018 je bilo, recimo, izdanih 982 slovenskih e-knjig, do lani se je ta številka podvojila, vendar še vedno prevladuje tisk.