FOTO:Tomaž Lavrič - Če skatologijo nadgradiš s sociologijo

Tovariš in gospod Diareja, sicer malo manj znan kot Tomaž Lav­rič, je zagotovo eden najbolj prepoznavnih striparjev doma in v tujini. Deluje pod različnimi umet­niškimi imeni, kot so TBC, Josip Visarjonovič, Lovro Matić in Ton Ton, ter z neverjetno lahkot­nostjo preklaplja v zelo različne sloge risanje. Poleg vsakotedenske skrbi za Diarejo v Mladini, kjer je odgovoren še za obilo drugih likovnih podob, riše tudi krajše in daljše stripe. Med krajše spadajo Ekstremni športi, ki se jih je nabralo že za četrto knjigo, pred kratkim izdano pri založbi Strip.art.nice Buch.Doslej so pri tej založbi izšla njegova dela Dekalog 4 ...