FOTO:Tri nove kriminalke

Obračunprevod Darja Divjak JurcaUčilaMojster sodniških trilerjev John Grisham je nekdanji odvetnik, ki se je s pisanjem ukvarjal zgolj ljubiteljsko, potem pa kaj hitro svoj konjiček razvil v donosen posel. Ne le da niza napete odvetniško-sodniške kriminalke, te tudi radi prenesejo na film. Tokrat se vrača s še enim napetim trilerjem, ki je kriminalka z umorom, sodna drama in družinska saga. Obračun se dogaja oktobra 1946 v mestecu Clanton v ameriški zvezni državi Misisipi. Pete Banning je najbolj priljubljen sin mesteca, odlikovan junak iz druge svetovne vojne, glava ugledne družine, uspešen kmet, dober oče, priljubljen sosed in goreč vernik metodistične cerkve. Ko pa se nekega dne odpelje v mesto in zagreši strašen zločin, o njem pravi le, da nima česa povedati. Nikomur ni pripravljen spregovoriti, ne šerifu, ne svojim odvetnikom, sodniku, poroti, ne svoji družini. Ne boji se smrti in svojo skrivnost je pripravljen odnesti s seboj v grob. Pisatelj bralca tako popelje od povojnega ameriškega juga do filipinske džungle med drugo svetovno vojno, od norišnice, polne skrivnosti, do sodne dvorane v Clantonu, kjer si Banningov zagovornik obupano prizadeva, da bi mu rešil življenje.Newyorška trilogijaKUD Police DuboveNedavno je izšel nov roman pesnika, pisatelja, esejista, komparativista, filozofa, antropologa, alpinista, slikarja, svetovnega popotnika in književnega prevajalca Iztok Osojnika o njegovi izkušnji v enem najbolj znanih in pisanih velemest – New Yorku. Tudi v tej knjigi se soočamo z zanj značilno nejasno mejo med avtorjem in osrednjim likom. Je to detektivka ali potopis, imamo truplo ali ga bomo še odkrili, nejasnosti in namerna zavajanja kar pljuskajo iz Newyorške trilogije. Zato neidentificirana bralka na zavihku romana tudi postavlja številna tehtna vprašanja. Je Newyorška trilogija roman ali dnevniška pripoved? Opisuje resnična dejstva ali izmišljene dogodivščine zasebne detektivke in pisateljice? Je človek, ki ga detektivka zasleduje, zločinec ali stranka, ki jo je najela, da sledi skrivnostnemu moškemu? Je bil zločin storjen ali pa se šele bo zgodil? Doslej je izšlo več kot 30 Osojnikovih avtorskih knjig poezije in znanstvena monografija Somrak suverenosti, njegova besedila so prevedena v več kot 25 jezikov.Devet brestovprevod Miro MrakUčilaAngleški pisatelj Robert Bryndza je živel v ZDA in Kanadi, preden se je ustalil na Slovaškem s svojim možem Janom. Po uspešni seriji šestih kriminalk z detektivko Eriko Foster se tokrat vrača z novo junakinjo Kate Marshall. Ta ima temno skrivnost in močan občutek za pravico. Odločna Kate Marshall je pokopala preteklost, vendar zdaj hoče preteklost pokopati njo. Pred petnajstimi leti je namreč kot mlada obetavna detektivka ujela zloglasnega Ljudožerca z Devetih brestov. Toda namesto zmagoslavja je doživela izdajo in ponižanje, njeno policijsko kariero pa je uničil škandal. Zato zdaj predava kriminologijo na univerzi v obalnem mestecu in se trudi pozabiti preteklost. Ko pa najdejo truplo najstnice, ki je bila umorjena na podoben način kot ena od žrtev Ljudožerca z Devetih brestov, se preteklost v hipu vrne. Kot da bi imel grozni morilec oboževalca, ki ga posnema. Ker je Kate pred leti skoraj postala peta žrtev Ljudožerca, se kot zasebna preiskovalka vztrajno loti iskanja posnemovalca skupaj s svojim izvrstnim raziskovalcem in pomočnikom Tristanom Harperjem.