FOTO:Trideseta podelitev nagrade kresnik

Branko Završan - igralec 05.oktobra 2018 [avtor:Samec Blaž] Foto Blaž Samec/delo Samec Blaž

»Kresnik me navdaja z melanholijo, dolgih 30 let. Zame je kresnik plemenita draž, malo skrita. Potem je tukaj vsa ta ljudskost, moč kresne noči, cel kup konotacij. Sem se vračam že zadnjih 24 let, tu je resnično plemenito, malo skrivnostno. Literatura je od nekdaj malce ponižna, zadržana. Priti na kresnika je vedno lep občutek.« Branko Završan

Vlado Žabot pisatelj. Foto Jože Suhadolnik

»Oče kresnika«, pisatelj Vlado Žabot, je povedal: »Ob tridesetem kresniku najprej pomislim, kako hitro minevajo leta. Takoj nato pa na slovensko identifikacijsko zgodbo, ki jo v tem času soustvarjamo in katero bomo zapustil zanamcem. Pri tem se mi zdi pomembno tako ohranjanje duhovnega spomina, torej duhovnih korenin, kot tudi živa kulturna in umetniška ustvarjalnost. Oboje je prisotno v ideji za prireditev in nagrado. Vsekakor me veseli, da sta ta ideja in nagrada preživeli svojih prvih trideset let. Bili sta učinkovita spodbuda in promocija slovenske jezikovne in duhovne ustvarjalnosti v romaneskni formi. Vse to zagotovo potrebujemo.«

Jelka Ciglenečki. Foto Roman Šipić

Urednica založbe Goga Jelka Ciglenečki: »Že samo nominacija za nagrado kresnik ustvari čakalne vrste v knjižnicah, založniki v roku nekaj dni pripravimo ponatise romanov. Je nagrada, ki sproži debate, za avtorji stojijo navijači, vsaka odločitev žirije se premleva še leta. Na Rožniku so pisatelji zvezdniki, kot je bil zvezdnik svojega časa najbolj slaven prebivalec Rožnika, Ivan Cankar.«

Za velike finaliste jubilejne tridesete nagrade kresnik,in, se na ljubljanskem Rožniku začenja večer čakanja na končno odločitev žirije o lavreatu nagrade, ki jo podeljuje medijska hiša Delo.V programu tridesetega romantičnega večera – ki ga bo mogoče v živo spremljati tudi na spodnji povezavi – bodo odlomke iz del finalistov braliin, nastopili bodo šein ljudske pevke iz skupine Drumlce.20.09 Pred mikrofon je stopila pisateljica, literarna zgodovinarka in profesorica francoske književnosti na Filozofski fakulteti -, ki je ena treh pisateljic ženskega spola, ki so v tridesetletnici kresnika prejela kresnika, kot je poudarila. »Morda se nam nocoj pridruži četra,« si je zaželela. Spomila se je enega prvih zgodovinskih kresnikov, ko je slavil njen oče Andrej Hieng in ko so prisotne prav tako pikali komarji, kot jih na današnji večer.Vesna Milek: "Zakaj v tem medijsko spremenjenem vsakdanu sploh še brati knjige, se je spraševal dr. Miha KOVAČ – in v Sobotni prilogi zapisal dve strani dobrih razlogov, zakaj brati slovenske knjige. Z branjem romanov ne uživamo samo v zgodbi, ki jo soustvarjamo, ampak razvijamo domišljijo, empatijo, sočutje, naučimo se razumeti sami sebe in drugače misleče; z branjem potujemo dlje in globlje in se dotikamo skrivnostnih stvari v nas." Čas je za začetek praznovanja. Slovenskega romana, poganskega kresnika, poletnega solsticija in ... seveda slovenskega jezika in kulture v najširšem smislu.Na vrsti je uradni začetek prireditve na Rožniku in nastop ljudskih pevk skupine Drumlce z uvodno pesmijo Oj, hodi k nam' na kres!Ob tridesetletnici izbora najboljšega slovenskega romana je Delo pozvalo vse nekdanje člane in predsednike kresnikovih žirij, da med vsemi zadnjimi desetimi nagrajenimi romani izbere - kresnika desetletja. To je z veliko večino glasov postal … roman Draga Jančarja To noč sem jo videl, ki je pred desetimi leti izšel pri založbi Modrijan.Ogledujemo si kratko intimno slovesnost ob podelitvi, ki smo jo posneli v Ljubljanskem botaničnem vrtu.Sledi sprehod po zadnjih tridesetih letih podelitve nagrade, od junija leta 1991, tistega razburljivega predosamosvojitvenega časa, ko si je pisateljzamislil prvo nagrado za slovenski roman in so jo podelili na kresni večer, dva dni pred uradno razglasitvijo neodvisnosti Slovenije. Kot idejni oče kresnika Žabot vedno rad poudari: Kultura je »obraz in duša tega ljudstva«, je državotvorna substanca, ki je temu narodu omogočila državo.Vesna Milek je žirijo prosila, da se umakne v klavzuro. Žirija se je umaknila v Cankarjevo sobo, kjer bo dosodila, kateremu romanu bo pripadel kresnik.Letošnja podelitev kresnika jo zaradi situacije, v kateri smo, malo drugačna. Zaradi posebnih okoliščin nas je na Rožniku morda malo manj, za to pa upamo, več pred zasloni. »Naredili bomo vse, da bomo na predpisani varnostni razdalji, kar ne pomeni, da si ne bomo dovolj blizu. Namesto velikega tradicionalnega kresa bomo prižgali simbolni ogenj na ognjišču,« je povedala Milekova. Mize na Rožniku so zgledno popolnjene.Skozi večer nas vodi Delova, ki je predstavila žirijo. Predsednica je novinarka Dela, v njej pa so šein. Letos so prebrali približno 130 romanov, 45 manj kot lani, in med vsemi izbrali pet finalistov. Finalisti za kresnika »najboljši roman leta 2019« so romani Sonce Petovione, Ivana pred morjem, Izvirnik, Norhavs na vrhu hriba in V Elvisovi sobi.Rožnik ni le Cankarjev dom, ampak je postal simbolni dom slovenskih pisateljev, ki se vsako leto na kresni večer zberejo na tem Parnasu, da bi pozdravili nove dobre zgodbe v slovenskem jeziku. S temi uvodnimi besedami se je začel kresni večer.Na Rožniku so se nocoj zbrali ljubitelji literature in pet osrednjih gostov, nominirancev za nagrado kresnik. Eden med njimi bo še nocoj ovenčan z nagrado za najboljši roman leta. Prvi neformalni pogovori z nominiranci kažejo na sproščeno, pa vendar pričakovanja polno vzdušje.