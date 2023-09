Umetna inteligenca krade pisateljem

V nadaljevanju preberite tudi:

Sedemnajst ameriških pisateljev, med katerimi so ugledna imena, kot je mojster pravniških trilerjev John Grisham, pronicljiv opazovalec sodobne ameriške družbe Jonathan Franzen in avtor kultne uspešnice Igra prestolov George R. R. Martin, se je pridružilo pravnemu boju proti podjetju OpenAI, ker krši njihove avtorske pravice. Za usposabljanje svojega klepetalnega robota chatgpt namreč uporablja njihove knjige – brez njihovega dovoljenja in centa odškodnine.