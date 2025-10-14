Umetnost ne obstaja – so samo umetniki

V nadaljevanju preberite:

Gre za najznamenitejšo knjigo o umetnosti, ki se je doslej prodala v več kot osmih milijonih izvodov, ob izdaji pa povzročila pravo malo revolucijo, saj je umetnost približala kar najširšemu krogu bralcev. Ob tem je vredno omeniti, da v prvo izdajo knjige ni bila vključena niti ena umetnica, petnajst izdaj zatem pa se Zgodovina umetnosti, ki nas v 28 poglavjih popelje vse od prvih jamskih poslikav in staroselske umetnosti pa do Pollocka, Moora, Giacomettija in Hockneyja, lahko pohvali le z eno – v knjigi je celostno obravnavana le nemška slikarka, kiparka in grafičarka Käthe Kollwitz.