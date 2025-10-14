  • Delo mediji d.o.o.
    Knjiga

    Umetnost ne obstaja – so samo umetniki

    Znamenito Gombrichovo delo Zgodovina umetnosti nas približa umetnosti od prazgodovine do moderne dobe, pa tudi pogojem njenega nastanka.
    Gombrich, ki se skozi knjigo posveča slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi, nam med drugim približa sliko Ples v Moulin de la Galette, pod katero se je leta 1876 podpisal Pierre Auguste Renoir. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Gombrich, ki se skozi knjigo posveča slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi, nam med drugim približa sliko Ples v Moulin de la Galette, pod katero se je leta 1876 podpisal Pierre Auguste Renoir. FOTO: promocijsko gradivo
    Pia Prezelj
    14. 10. 2025 | 10:30
    14. 10. 2025 | 10:57
    10:07
    V nadaljevanju preberite: 

    Gre za najznamenitejšo knjigo o umetnosti, ki se je doslej prodala v več kot osmih milijonih izvodov, ob izdaji pa povzročila pravo malo revolucijo, saj je umetnost približala kar najširšemu krogu bralcev. Ob tem je vredno omeniti, da v prvo izdajo knjige ni bila vključena niti ena umetnica, petnajst izdaj zatem pa se Zgodovina umetnosti, ki nas v 28 poglavjih popelje vse od prvih jamskih poslikav in staroselske umetnosti pa do Pollocka, Moora, Giacomettija in Hockneyja, lahko pohvali le z eno – v knjigi je celostno obravnavana le nemška slikarka, kiparka in grafičarka Käthe Kollwitz.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Oder
    Premiera MGL

    V civilizacijskih centrih smo vse manj varni

    Prva slovenska uprizoritev drame Jona Fosseja Tukaj v temnem gozdu pod režijsko taktirko Doriana Šilca Petka oživlja Kino Komuna.
    Pia Prezelj 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Živel si v pričakovanju, da bodo kmalu prišli pote

    Nagrajenca festivala Kranj Foto Fest Paša Kričko in Balázs Turós se z vrhunskima serijama predstavljata tudi v Cankarjevem domu.
    Pia Prezelj 14. 10. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Momoko Seto: Ni smrt tista, ki je lepa, lep je krhek in minljiv obstoj

    Gre za umetnost zgoščevanja časa, s katero naposled lahko vidimo nevidno, o svojih kratkih filmih pravi japonsko-francoska režiserka Momoko Seto.
    Pia Prezelj 22. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    zgodovina umeetnostiUmetnostna zgodovinaslikarstvozgodovinavizualna umetnostumetnostknjigalikovna umetnostGombrich

    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Zoisove in Puhove nagrade

    Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

    Razglasili so dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj; podelili pa jih bodo na predvečer dneva znanosti.
    Saša Senica 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mojster nasilja v novem dokumentarcu

    Dokumentarna serija Gospod Scorsese odkriva življenje in obsedenost s filmom legendarnega režiserja.
    14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj nas je še vedno sram priznati, da imamo čistilko? (VIDEO)

    Urša Erman in Ana Horvat razkrivata, zakaj se ljudje še sramežljivo odločajo za pomoč pri čiščenju, koliko stane in zakaj je ključno zaupanje.
    Nina Štajner 14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
