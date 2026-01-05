Umrl je Aleš Erjavec, filozof, ki se je ukvarjal zlasti z estetiko kot filozofsko disciplino ter teorijo sodobne umetnosti.

Rojen je bil 30. septembra 1951, osnovno šolo je obiskoval v Ljubljani in Bethesdi v Marylandu v ZDA. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1987 doktoriral z disertacijo Ideologija in umetnost modernizma.

Na Inštitutu za marksistične študije SAZU se je zaposlil leta 1978, kjer je ostal do upokojitve 2017. Leta 2000 je bil na Univerzi v Ljubljani imenovan v naziv rednega profesorja za področje estetike. Bil je med pobudniki in ustanovitelji Fakultete za humanistične študije v Kopru.

Povezan tako s Kubo in Kitajsko kot z ZDA

Tesne stike je vzdrževal tudi s številnimi tujimi raziskovalnimi ustanovami, kot so Kitajska univerza v Hongkongu, Mednarodna šola za film in televizijo na Kubi, Kalifornijska univerza v ZDA in druge.

Bil je profesor na področju estetike na dveh šanghajskih univerzah in na univerzi v Hangdžov, kot predavatelj pa je gostoval na univerzah po številnih državah.

Je ustanovni član Slovenskega društva za estetiko in njegov nekdanji predsednik, pomembno je prispeval tudi k oživitvi mednarodnega združenja za estetiko, ki mu je predsedoval med letoma 1998 in 2001. Med njegove pomembne organizacijske dosežke sodi kongres Mednarodne zveze za estetiko, ki ga je 1998 organiziral v Ljubljani.

Celoten Erjavčev opus zaznamuje ukvarjanje z estetiko kot filozofijo umetnosti in kulture, avantgardami 20. stoletja in ukvarjanje s konceptualizacijo postmodernih avantgard postsocializma. Izhajal je zlasti iz kritične teorije, vendar se je pogosto naslanjal tudi na sodobne francoske filozofe.

Med njegova dela sodijo knjige Ideologija in umetnost modernizma, Estetika in kritična teorija, Postmodernism, Postsocialism and Beyond, Postmodernism and the Postsocialist Condition, Ljubezen na zadnji pogled: avantgarda, estetika in konec umetnosti ter Heteronomija umetnosti in avantgard.

Za svoje delo je 1998 prejel zlati znak ZRC in nagrado kitajske univerze v Hongkongu.