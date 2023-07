Umrl je Milan Kundera

Češki pisatelj Milan Kundera, avtor številnih slovitih romanov, med njimi Neznosne lahkotnosti bivanja, Šale, Nesmrtnostni ter Knjige smeha in pozabe je včeraj umrl, poročal javna Češka televizija. Star je bil 94 let.

Kundera je zaslovel z romani, ki se gibajo med realizmom in esejistiko. V številnih romanih se ukvarja z vprašanjem človekove svobode in nujnosti.

Rodil se je v češkem mestu Brno, leta 1975 pa je, zaradi političnih razmer po sovjetski invaziji na Čehoslovaško, emigriral v Francijo, kjer je začel pisati v francoščini. Češko državljanstvo so mu vrnili šele leta 2019.

Leta 2019 mu je tedanji predsednik države Borut Pahor podelil odlikovanje, ker je v odločilnem obdobju slovenskega osamosvajanja zastavil svojo besedo in mednarodni ugled za Slovenijo. Z visokim državnim odlikovanjem mu Slovenija izkazuje spoštovanje in hvaležnost, so sporočili iz urada predsednika.