Umrl je mojster vohunskih romanov John Le Carré

Številne romane Johna Le Carra ahko prebiramo tudi v slovenščini. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

V starosti 89 let je umrl, avtor vohunskih trilerjev s pravim imenom, ki si je pisateljsko kariero zgradil na obravnavanju hladne vojne. Številne njegove romane lahko prebiramo tudi v slovenščini.Med vohunskimi uspešnicami iz njegove šestdesetletne pisateljske kariere izstopajo Krojač iz Paname, Kotlar, krojač, vojak, vohun, Ruska hiša ali Vojna v ogledalu. Prvi roman Telefonski klic za mrtveca je objavil leta 1961, ko je sam še deloval za britansko obveščevalno službo, njegov zadnji, petindvajseti, z naslovom Agent Running in the Field, je izšel oktobra lani.Umrl je v soboto ponoči. Vest o njegovi smrti je objavil njegov knjižni agent, ki ga je zastopal zadnjih 15 let. »Izgubili smo velikana angleške književnosti, človeka z veliko duhovitosti, prijaznosti, humorja in inteligence. Sam sem izgubil prijatelja, mentorja in vzornika,« je zapisal.Ko so Le Carru na začetku letošnjega leta podelili ugledno nagrado Olofa Palmeja, so v obrazložitvi zapisali, da »nas stalno poziva k razpravam o ciničnih igrah moči velikih sil, o pohlepu svetovnih korporacij, o neodgovornem ravnanju koruptivnih politikov z našim zdravjem in blaginjo, o širjenju mednarodnega kriminala, napetostih na Bližnjem vzhodu in skrb vzbujajočem vzponu fašizma in ksenofobije v Evropi in Združenih državah Amerike.«V medijih je odmevalo tudi, ko je leta 2011 zavrnil nominacijo za najprestižnejšo britansko literarno Bookerjevo nagrado. Z argumentom, da jo prepušča mlajšim in manj uveljavljenim kolegom.