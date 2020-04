Umrl je švedski pisatelj Per Olov Enquist

Umrl je priljubljeni švedski pisatelj in dramatik Per Olov Enquist, poroča britanski BBC. Star je bil 85 let. Bil je avtor več kot štiridesetih del, prejel je tudi več nagrad, med drugim dvakrat prestižno Strindbergovo nagrado, leta 2010 tudi nagrado Nordic, ki velja za nekakšno »mini« Nobelovo nagrado za literaturo. V svojih delih se je pogosto spraševal o pomenu resnice, zapisi so velikokrat mejili na fikcijo.



Enquistova dela so prevedena v več kot trideset jezikov, še posebej dobro zapisan je bil pri francoskih in nemških bralcih. Drama o Augustu Strindbergu Noč Tribad je z 200 ponovitvami zaslovela po vsem svetu, tudi na Broadwayu, so zapisali pri založbi Beletrina, ki je izdala več njegovih del.



Enquist je sodeloval pri pisanju scenarija za film Osvajalec Pelle, ki je leta 1988 prejel filmsko nagrado oskar za najboljši tujejezični film. Kot še navaja BBC, je švedski književnik umrl po dolgi in hudi bolezni.



Per Olov Enquist je bil leta 2011 tudi na obisku v Sloveniji, in sicer kot gost literarnega festivala Fabula. Prvi roman je izdal leta 1961, 14 let kasneje pa je začel pisati še drame.