V soboto je umrl poljski pisatelj Ignacy Karpowicz. Iz njegovega opusa so v slovenščino prevedeni trije romani - Baladine in romance, Osti ter Ljubezen. Karpowicz je v prozi smešil šablonske predstave o resničnosti, analiziral sodobno poljsko družbo, predvsem pa raziskoval odnose med ljudmi na emocionalni ravni, je zapisal pesnik Brane Mozetič.

Karpowicz, rojen leta 1976, je bil eden najbolj znanih in najzanimivejših pisateljev svoje generacije, bleščeč stilist in neumoren eksperimentator v jeziku in zvrsti romana.

Ko je pripovedoval o nemožnosti srečne ljubezenske zveze in o nesrečnih družinah, je v pripoved o sodobnosti pripeljal bogove z Olimpa. Roman Ljubezen, v katerem je večplastno spregovoril o homoseksualni ljubezni v senci družbene stigme, homofobije, sramu in telesu, ki trpi v bolezni, je prelomnica v njegovem ustvarjanju in preobrat k intimnejši tematiki.

V Sonjki se je prvič obrnil k zgodovinski naraciji, in sicer s kontroverznim motivom o ljubezni med mladim dekletom iz belorusko govoreče vasi na poljskem vzhodu in nemškim nacistom med drugo svetovno vojno. Njegov zadnji objavljeni roman Ljudje z neba iz leta 2023 je ohlapna biografska pripoved, v kateri se realni podatki iz življenja legendarnih predvojnih poljskih pilotov Franciszka Wigure in Stanislawa Zwirka prepletajo s pravljičnimi in fantastičnimi motivi v pretresljivo zgodbo o ljubezni in smrti.

Karpowicz je trikrat obiskal Slovenijo; prvič se je leta 2013 udeležil Festivala Vilenica, potem leta 2017 Liber.aca, zadnjič pa leta 2021 Žive književnosti, je še sporočil Mozetič. Njegove knjige so bile prevedene v številne jezike in večkrat nagrajene.