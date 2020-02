Umrl Vilikovský, groteskni izpovedovalec srednjeevropske izkušnje

Pavel Vilikovský je eden tistih slovaških avtorjev, ki so v 60. letih prejšnjega stoletja bistveno spremenili pokrajino domače in srednjeevropske literature. Na začetku tega tedna je pisatelj, prevajalec in publicist, nagrajen tudi z vilenico, umrl v starosti 78 let, poroča ruska tiskovna agencija TASR.



Vilikovský se je rodil 27. junija 1941 v regiji Žilina, odrasel pa je v Bratislavi. Najprej je študiral filmsko režijo v Pragi, preden se je odločil za študij angleškega in slovaškega jezika v Bratislavi. Čeprav je kariero začel leta 1965, so njegova dela zaradi politične vsebine in obravnave tabuiziranih tematik, kot je biseksualnost, postala dostopna šele po žametni revoluciji.



Po prvi knjigi črtic Vzgoja srca v marcu iz leta 1965 je za izdajo druge knjige na Slovaškem potreboval 18 let. Romana mu niso hoteli objaviti, ker se ni pustil cenzurirati. Objavil je več kot ducat knjig; med najbolj znanimi je Letmy sneh iz leta 2014, ki so jo v angleščino prevedli kot Fleeting Snow. Njegova dela so med drugim prevedli v madžarščino, francoščino in poljščino, s čimer je postal eden najbolj prevajanih slovaških avtorjev.

Čarobni papagaj in ostali kič

V slovenščini je dostopen z zbirkami kratke proze Kruti strojevodja, Kriza srednjih let ter Čarobni papagaj in ostali kič, za katero je dobil slovaško nagrado anasoft litera za najboljše izvirno prozno delo leta.



Društvo slovenskih pisateljev mu je leta 1997 namenilo nagrado vilenica, ki jo podeljuje za izjemne dosežke v literaturi v srednjeevropskem kulturnem prostoru, njegov opus pa so opisali kot »groteskno izpoved srednjeevropske in evropske izkušnje«.



Kot dobitnik vilenice je Slovenijo ponovno obiskal leta 2010. Takrat je povedal, da se ima za zelo preprostega pisca, čeprav je veljal za pisatelja z ironično noto, ki pred bralci skriva svoja čustva.