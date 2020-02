Umrla ameriška kraljica kriminalk Mary Higgins Clark

V starosti 92 let je umrla ameriška pisateljica Mary Higgins Clark, ki je s svojimi deli pritegnila množice bralcev tako v ZDA kot drugod. Znana kot kraljica kriminalk je pri svojih 90 letih še vedno ustvarila eno knjigo letno, postala pa je tudi ena najbolj prodajanih leposlovnih avtoric v Franciji.



Novico o njeni smrti je v petek potrdil njen založnik Simon & Schuster, ki je na twitterju zapisal, da se je poslovila obkrožena z družino in prijatelji.



S prodajo več kot 100 milijonov izvodov samo v ZDA je uspeh dosegla v svojih 40 letih po nizu osebnih tragedij. Ko je bila stara 11 let, ji je zaradi srčnega infarkta umrl oče, mati pa se je borila s preživljanjem treh otrok, zaradi česar je pri 15 letih morala začeti delati.



Leto dni je delala kot stevardesa, nato se je poročila z Warrenom Clarkom, ki je nenadoma umrl, ko je bila stara 35 let. Da bi preživela družino, je začela pisati kratke zgodbe. Preden je dosegla uspeh, je prejela 40 zavrnilnih pisem.



Objavila je več kot 50 knjig, nekatere so priredili tudi za gledališče in film. Njeno najbolj znano delo je roman Kje sta otroka iz leta 1975, ki je pred 75. ponatisom. Dosegljiv je tudi slovenščini, ob tem pa je prevedenih še nekaj njenih romanov: Deklici v modrem, Krik v noči, Po mestu naokrog, Še se bova srečala in Rada pleše, rada ima glasbo.