Umrla je Meta Grosman, slovenska anglistka in literarna zgodovinarka. Kot redna profesorica angleške in ameriške književnosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani se je ukvarjala predvsem z branjem, natančneje z možnostmi uspešnejšega poučevanja in osvajanja branja. Bila je tudi častna predsednica bralnega društva.

Po maturi na Klasični gimnaziji je študirala na Filozofski fakulteti in leta 1960 tam diplomirala. Študij je nadaljevala na Univerzi v Cambridgeu v Združenem kraljestvu, nato je odšla v London in kasneje v ZDA, kjer je leta 1965 magistrirala na Univerzi v Miamiju v Ohiu. Leta 1971 je doktorirala na filozofski fakulteti.

V obdobju 1987/88 je bila gostujoča profesorica Fulbrightovega programa na Univerzi Kalifornije, Berkeley. V Ljubljani je bila skoraj desetletje predstojnica oddelka za anglistiko, ki je pridobil ključne kadre in razvil močni katedri za jezikoslovje ter specialno didaktiko angleščine.

Umrla je Meta Grosman, redna profesorica angleške in ameriške književnosti na ljubljanski filozofski fakulteti. FOTO: Igor Zaplatil

Omogočila je zasuk od tradicionalnih metod poučevanja k sodobnejšim, na študenta osredotočenim oblikam predavanj, seminarjev in vaj.

Ukvarjala se je z branjem in recepcijo književnosti, metodiko pouka književnosti ter tudi teorijo prevajanja. V domačih in mednarodnih revijah je objavljala študije s področja književnosti v angleščini, prevodoslovja in medkulturnosti.

Leta 2006 je prejela društveno priznanje SOVA Slovenskega društva za visokošolsko didaktiko in istega leta postala tudi dobitnica plakete Filozofske fakultete za svoje izjemno delo na didaktičnem in šolskem področju anglistike.

Univerza v Ljubljani ji je leta 2010 podelila naziv zaslužna profesorica.

Poleg dela in raziskovanja, ki ga je vložila v angleščino, pa je vseskozi skrbela tudi za prepoznavnost materinščine, so o njej zapisali na Ibby Slovenija, ko je leta 2011 tam prejela nagrado.