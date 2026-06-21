Umrla je Slavenka Drakulić, ena od največjih hrvaških pisateljic

Umrla je hrvaška pisateljica Slavenka Drakulić, poročajo hrvaški mediji. Stara je bila 76 let. Preminula je tik po izidu njene knjige Zakaj se nisem naučila kuhati. Rodila se je 4. julija leta 1949 na Reki.

Slavenka Drakulič je bila najbolj znana sodobna hrvaška pisateljica na svetu in novinarka, ki je podrobno opisala burno tranzicijsko obdobje pri naših sosedih. Nekatere od njenih knjig so prevedene v več kot dvajset jezikov.

»V svojih publicističnih delih se je ukvarjala s temami, kot so feminizem, komunizem in postkomunizem, napisala pa je tudi več izjemno uspešnih romanov, ki so bili deležni množičnega bralskega in naklonjenega kritiškega odziva na Hrvaškem ter po svetu,« so zapisali pri založbi Beletrina, pri kateri je izšlo več njenih prevodov.

Svojo bogato in uspešno kariero je začela kot novinarka po tem, ko je zaključila študij primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti v Zagrebu, poroča Jutarnji list.

Pisala je za Start, Danas in NIN. Feministične teme je postavila v središče javne razprave in bila zato pogosto deležna tudi kritik. Svojo prvo knjigo o smrtnih grehih feminizma je izdala leta 1984, tri leta kasneje je sledil še njen prvi roman.

Kritike je niso prizadele niti niso prekinile njene ustvarjalnosti. FOTO: Arhiv Dela

Drakulićeva je v sodobno književnost vpeljala ženski avtobiografski diksurz. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila skupaj s še štirimi avtoricami – Jeleno Lovrić, Rado Iveković, Vesno Kesić in Dubravko Ugrešić – tarča mizoginega in nacionalističnega verbalnega napada, ko so jih v besedilu z naslovom Čarovnice iz Ria, objavljenem v zagrebškem tedniku Globus, obtožili izdajstva.

Kritike je niso prizadele niti niso prekinile njene ustvarjalnosti. V naslednjih letih je izdala vrsto pomembnih knjig, med njimi Kako smo preživeli, Café Europa, The Balkan Express, Bajke o komunizmu in Spet v kavarni Europa ter objavljala članke v vodilnih svetovnih časopisih, kot so The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica in El Mundo.