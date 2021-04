Urša Majcen: Rekli so, da bom rodila svet

Urša Majcen si želi, da bi bila njena pisava »v odnosu do bralca iskrenejša, realnejša, ostrejša, pa tudi bolj tolažeča in razumevajoča«. FOTO: Voranc Vogel

Četrto (spletno) srečanje

Avtorji in kritiki, predstavljeni v rubriki Mlado pero, se bodo v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, znova srečali 6. maja ob 19. uri. Pogovor, na katerem bodo sodelovali gledališki ustvarjalec Benjamin Zajc, dramaturginja, dramatičarka in kritičarka Tajda Lipicer, kritičarka Neža Kokol ter pesnica, dramatičarka, scenaristka in dramaturginja Urša Majcen, bo moderiral Andrej Hočevar, urednik pri Založbi Goga in nekdanji urednik zbirke Prišleki ter spletnega medija ludliteratura.si.

sleči kožo

in jo skriti pod predpražnik

postati brezzoba pošast

potem žvečiti

postane ulične svetilke

ostati cela

in se razkuhati na grižljajčke

za postarana usteca

požrešna bližine

zažreti se v stene

pustiti

da občudujejo

tvojo mladost ko crkuje

sanjati

in zgolj sanjati

in se sanjam odrekati

iz principa grenkobe

udobno zgniti

z družinskim življenjem





stvari

za t.



da bi zaspala

v glavi stvari



da bi nosila

kožo

ki se od kože

ne loči



da bi se spustila

molku

med noge



zalepljena

pod tvoje lice



izvila bi lovke

iz maternice

in rodila sonce



in pogoltnila svet

V rubriki Mlado pero vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, dajemo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij in spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki. Za tokratno pero je poprijela pesnica, dramatičarka, scenaristka in dramaturginja, recenzijo njenega dela je pridala kritičarkav prostornini prsnega koša / sem vzgojila lazarje // in pustila / da mi zalimajo jezik / na nebo ust, zapiše Urša Majcen (1998), katere pisava je izrazito simbolna in izčiščena, prepojena z ekspresionizmom in nadrealizmom pa se poigrava z glasom, ritmom in tišino. Neža Kokol je zapisala, da »motivika telesnosti, identitete, odnosov in pričakovanj kot reka povezuje pritoke posameznih pesmi in jih združi v celoto, ki oživi v svoji značajski raznolikosti – je ostra, odločna, mehka, ranljiva, ljubeča, pa tudi tesnobna«.Triindvajsetletna Urša Majcen, ki je leta 2017 prejela Župančičevo frulico, se je ob študiju dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT kot dramaturginja podpisala pod kopico predstav, med drugim tudi pod Bunkerjevo predstavo Za narodovo zdravje (režija), asistenci Človek v lupini (režija) in Gospa z morja (režija), kjer je bila tudi soavtorica priredbe, ter kot sodramaturginja pod študijski produkciji Od blizu in Požar (režija). Dramska besedila, poezijo in prispevke redno objavlja v literarnih revijah, po njenih scenarijih so bili posneti štirje kratki filmi, njena dramska besedila pa so bila bralno uprizorjena na Tednu slovenske drame v Kranju (Mrak leta 2018 in Kozmonavt leta 2019) ter v SNG Drama Ljubljana (Bežanja, prav tako leta 2019). Ob tem je svoja dela prebirala na številnih literarnih večerih in festivalih, ker pa trenutno sodeluje tudi z Ignorjem, je uredniški podpis in spremno študijo dodala pesniški zbirkiNajbolj idiotska avtobiografija na svetu in izven ter januarja pod okriljem Ignorja izdala knjižico Volkovi nimajo krvoločnega pogleda.»Pri poeziji nikoli ni šlo za izbiro,« je prepričana Urša Majcen. »Odkar se spomnim, svet predelujem v verzih, poezija je bila vedno neločljiv del moje identitete. Da ne bo pomote, dolgo je trajalo, da sem se prebila do kakršnekoli kvalitete – na neki način je moje pisanje odraščalo z mano.« Ob tem si sprva ni predstavljala, »da bi pisala še v kakšni drugi formi, kaj šele dramski ali scenaristični. Dialogi so me in me včasih še vedno strašijo, poezija je navsezadnje samogovor. Z dramskim pisanjem in scenaristiko sem se prvič spoprijela v začetku študija in se v trenutku zaljubila. Gre za razmišljanje – za pesnjenje – v podobah; če pri poeziji diham z besedami, ritmom in formo, v dramatiki in scenaristiki tem prvinam in misli, s katero se ukvarjam, dodam sliko, zvok in z uprizoritvijo ali predvajanjem filma celo publiko, s tem pa lahko zgradim popolnoma nov svet, ki se giblje med simbolnim in konkretnim.«Ne glede na medij in formo je osnovno vodilo Urša Majcen vselej »brutalna iskrenost. Skozi poezijo se nenehno razgaljam in učim bivati brez kože, brez sramu, skozi dialoško pisanje pa se vedno znova ukvarjam z liki, zataknjenimi ob robovih obstoja in ujetimi v lastno životarjenje. Zanimajo me goni in občutja, ki jih potlačimo in jih najraje zanemarimo – tèma, krivda, tesnoba, zapuščenost, občutek dolžnosti ali odgovornosti, sprevrženosti, hrepenenja, nesposobnosti in predvsem strah. V iskanju srčike absurda bivanja in v prestopanju med simbolnim in realnim iščem nekakšno sadomazohistično lepoto agonije obstoja in občutek, da se vsaj sizifovsko premikam proti odgovoru na vprašanje biti. Vse moje pisanje je na neki način zgolj skozi osebni pogled skrivenčeno nenehno postavljanje najširšega in najosnovnejšega vprašanja – kako bivati in predvsem čemu.«Med pisateljske vzore uvršča predvsemkar se izrazito zrcali v njeni pisavi, močno jo je zaznamovala tudi poezijainter dramatikain drugih. »Pains svojo mislijo,s slikami,ins filmi, močno so name vplivali tudi miti in pravljice, oddo.«Ob tem v svojih pesniških, dramskih in scenarističnih delih stremi predvsem k postavljanju »nekakšnih skrivenčenih ogledal«, ki služijo za odpiranje prostora in vabijo k premisleku, razumevanju, opazovanju. Čeprav se zdi, da je njena govorica že zdaj izrazito obvladana, premišljena in izdelana, jo hoče Urša Majcen »dokončno osamosvojiti«, predvsem pa vsebinsko seči »globlje proti jedru ambivalentne eksistence v tem času in prostoru, da bi bila moja pisava v odnosu do bralca iskrenejša, realnejša, ostrejša pa tudi bolj tolažeča in razumevajoča«.