Usodna razpetost ljubezni

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
Ameriška pisateljica, novinarka in urednica Willa Cather je Pulitzerjeva nagrajenka in velja za najpomembnejšo predstavnico ameriškega romanopisja prve polovice 20. stoletja. Za njena dela je značilna ganljiva pronicljivost, ki seže bralcu do srca. Jasno in drzno opisuje spolnost, starostne razlike v razmerjih, popustljivost v zakonski ljubezni, pokaže, kako lahko še tako iskreni značaji veljajo hkrati za zmagoslavne in poražene, dobre in pokvarjene.
Komentarji