V bitki za spremembe lahko uživamo

V nadaljevanju preberite:

»Borbenost, pozitivnost, vizija,­ aktivizem in vera vase – vse to so stvari, ki so me napravile neustav­ljivo.« Tako v zaključku knjige Manifest: nikdar odnehati­ pravi britanska pisateljica Bernardine Evaristo, ki bo gostja ­festivala Fabula. Avtorica osmih romanov, ki je pred štirimi leti kot prva temnopolta pisateljica za roman Dekle, ženska, druga_i prejela bookerja, je resnično vse življenje delovala skladno z naslovnim sloganom nedavno izdanega Manifesta. Čeprav je do zdaj v večini knjig eksperimentirala s formo, narativno perspektivo, časovnimi determinantami ter prepletom dejstev in fikcije, je njeno prvo neleposlovno delo stvarna oziroma skoraj faktografsko natančna avtobiografija brez literarnih zastranitev.