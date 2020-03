Sprememba je osnova pripovedi. Četudi gre za na videz golo ponavljanje, je vanj vedno vpisana razlika. Sprememba se zgodi zaradi radikalizacije antagonizmov situacije ali pa enostavno zaradi tolikšnega časovnega obsega pripovedi, da ta že sam po sebi generira spremembe. V Elvisovi sobi Sebastijana Preglja zaradi že skoraj epske časovne dolžine (od konca sedemdesetih do sredine devetdesetih) poudarja drugo, čeprav vpleta tudi prvo. To je zgodba o odraščanju, razpadu Jugoslavije in predvsem o nostalgiji. Pripovedovalec Jan nas popelje od svojih otroških let prek prvih prijateljstev, ljubezni, spolnosti, izgube prijateljev do ...