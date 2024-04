V izgrajevanju sveta ljudje nismo edini

V nadaljevanju preberite:

Knjiga, razdeljena na tri tematske sklope, ki bralca popeljejo od temeljev zoofolklore in zooliterature do avtorskih tematizacij živali ter zooetike, zoocentrizma in kulturnih praks, je v slovenskem prostoru prelomna tako v svoji enciklopedični sopostavitvi vprašanj objektivizacije ali subjektivizacije živali z ljudsko tradicijo in avtorskimi poetikami Svetlane Makarovič, Tomaža Šalamuna, Daneta Zajca, Gregorja Strniše, Miklavža Komelja, Jureta Detele, Alenke Jovanovski in drugih, kot tudi v poudarjanju spoznanj, »ki so na poti k zadnjemu dejanju zavrženja antropocentrizma in uveljavljanju eko/zoocentrizma«.