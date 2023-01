V otroštvu so me psovali zaradi babice Slovenke

V nadaljevanju preberite:

​Risoroman Peršmanova domačija opisuje pokol na Peršmanovi domačiji, odročni kmetiji na avstrijskem Koroškem, kjer so v zadnjih dneh druge svetovne vojne enote SS v sodelovanju s policijo postrelile enajst civilistov, med njimi kar sedem otrok. Zgodbo za strip je napisala Evelyn Steinthaler, pisateljica, novinarka in prevajalka, ki je otroštvo preživela v Vetrinju, avtorica risb je Verena Loisel, ilustratorka in striparka z Dunaja. Spremno besedo je napisala Lisa Rettl, zgodovinarka iz Celovca. Pod prevod se je podpisal Jernej Biščak.