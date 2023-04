V ožjem izboru za bookerja avtorji iz šestih držav štirih celin

Izzivi materinstva, nevarnosti nostalgije in življenje temnopoltega varnostnika: to je širok izbor zgodb del, ki jih je letos žirija za mednarodno literarno nagrado booker uvrstila v ožji izbor kandidatov za bookerja. Avtorji prihajajo iz šestih držav štirih celin. V fokusu za nagrado so enakovredno zastopani tako avtorji kot prevajalci.

V ožji izbor sta se med drugim uvrstili deli Time Shelter Georgija Gospodinova v prevodu Angele Rodel in Boulder Eve Baltasar v prevodu Julie Sanches. Deli sta bili v angleščino prevedeni iz bolgarščine oziroma katalonščine. Obe knjigi sta prevedeni iz jezikov, ki doslej še nikoli niso bili uvrščeni med bookerjeve nagrajence, poroča na svoji spletni strani britanski The Guardian.

Tukaj je še Still Born Guadalupe Nettel, ki ga je iz španščine prevedla Rosalind Harvey in se tako kot delo Boulder ukvarja z izzivi materinstva.

Temnopolti avtor in fotograf GauZ' se je v Standing Heavy lotil svojih izkušenj varnostnika v Franciji. Delo je iz francoščine v angleščino prevedel Frank Wynne. Whale Cheona Myeong-kwana je v korejščini izšel že pred 20 leti, angleški prevod pa podpisuje Chi Young-kim.

Najstarejša nominirana avtorica stara 89 let

Predsednica žirije Leila Slimani FOTO: Jacky Naegelen/Reuters

, ki prihaja s karibskega otoka Gvadelupe, pa je z romanom The Gospel According to the New World najstarejša avtorica, ki je bila kdaj nominirana za bookerja. Roman 89-letne pisateljice je prevedel njen soprog

Predsednica žirije Leila Slimani je letošnji ožji izbor opisala kot »kul in seksi«. »Vse knjige so drzne, subverzivne in prijetno čudne. V mnogih je nekaj zagonetnega,« je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala v torkovi izjavi in dodala, da so številne knjige čutne in na različne načine obravnavajo vlogo človeškega telesa.

Dobitnika letošnjega bookerja bodo razglasili 23. maja v Londonu.

V slovenščino so glede na podatke na Cobissu od letošnjih bookerjevih nominirancev prevedeni roman Maryse Conde z naslovom Segu: zidovje iz blata, Gospodinov Naravni roman, Permafrost Eve Baltasar in Telo, v katerem sem se rodila Guadalupe Nettel.