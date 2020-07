V posebnem letu posebne odločitve

Letošnja častna gostja največjega knjižnega sejma na svetu, Kanada, je zaradi posledic pandemije covida-19 vodstvo sejma in vse vpletene države s podpisanimi pogodbami za gostovanje – Španijo, Slovenijo in Italijo – zaprosila za premik svojega gostovanja za eno leto. Sloveniji tako ostaja za nastop v Frankfurtu leto 2023, leto prej pa bo častna gostja knjižnega sejma otroških knjig v Bologni.Kanadski organizatorji, Canadian Heritage, kanadsko superministrstvo za kulturno dediščino, se je kljub odločitvi frankfurtskega sejma, da letos pripravi hibridno posebno izdajo sejma, tradicionalno in spletno, odločilo za prestavitev ...