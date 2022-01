V pričakovanju velike peterice

Leta 1971 ustanovljena nagrada costa – do leta 2006 se je imenovala whitbread – velja­ za eno najbolj prestižnih in priljubljenih britanskih literarnih nagrad. Podeljujejo jo v petih kategorijah, za najboljši roman, prvenec, bio­grafijo, pesniško zbirko in knjigo za otroke, zato nominirana dela ocenjuje pet tričlanskih žirij. Zmagovalce posamezne kategorije, imena, ki se bodo pridružila doslejšnjim 232 zmagovalcem, bodo oznanili danes.

Sally Rooney je slavila leta 2018 z romanom Normalni ljudje. FOTO: Reuters

Pandemija, bi bilo mogoče sklepati po številu prijavljenih del, je odlično vplivala na produkcijo: za nagrado se lahko potegujejo knjige, ki so izšle v Veliki Britaniji in na Irskem med 1. novembrom prejšnjega leta in 31. oktobrom tekočega, in tokrat so skupaj našteli 934 prijavljenih naslovov, trideset odstotkov več kot leta 2020, predvsem pa rekordno število vse od začetka nagrade.

Med dvajsetimi knjigami v izboru – v vsaki kategoriji so člani žirij konec lanskega novembra izbrali štiri naslove – so jih skoraj polovico, devet, izdala hčerinska podjetja največjega založniškega konglomerata Penguin Random House, ki je sam v lasti nemškega medijskega koncerna Bertelsmann.

Zmagovalci kategorij prejmejo nagrado v višini 5000 britanskih funtov, enemu od njih pa bodo na koncu, 1. februarja, podelili nagrado costa za najboljšo knjigo leta, o kateri bo odločila devetčlanska žirija. Vredna je 30.000 funtov, nekaj čez 35.700 evrov.

Nominirani romani

Salman Rushdie je nagrado prejel leta 1988 za Satanske stihe. FOTO: Andrew Winning Reuters Pictures

Med finaliste v kategoriji romanov je žirija, v kateri so pisateljica, knjigotržecter urednica in publicistka, uvrstila knjigeUnsettled Ground, Nemirna tla, o sestri in bratu dvojčkih s podežel­ja, ki se morata pri petdesetih, po smrti njune matere samohranilke, spet naučiti živeti, The High House, Počitniška hiša,, zgodbo o sestri in njenem polbratu, ki sta se po smrti staršev prisiljena priseliti k sorodnikom, The Fortune Men, Srečneži,, pripoved o priseljencu v Cardiff, ki se mora na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja na sodišču zaradi krive obtožbe za umor boriti za življenje, in The Island of Missing Trees, Otok manjkajočih dreves,, roman, v katerem ena najbolj znanih sodobnih turških avtoric, ki piše v turščini in angleščini, razgrinja zgodbo o dveh ciprskih najstnikih, Grku in Turkinji, in njunih potomcih, ki se desetlet­ja pozneje v Londonu sprašujejo o svoji identiteti.

Prvenci

Zadie Smith je nagrado prejela leta 2000 za roman Beli zobje. FOTO: Reuters

Biografije leta

V kategoriji romanov prvencev je žirija, v kateri odločajo novinarka in radijska novinarka, romanopisec in filmski ustvarjalecter knjigotržec, med finaliste uvrstila delaOpen Water, Odprta voda, zgodbo o ljubezni dveh temnopoltih najstnikov iz jugovzhodnega Londona, roman The Manningtree Witches, Čarovnice iz Manningtree­ja,, sicer avtorice dveh odmevnih pesniških zbirk, o ženskah, ki se morajo sredi 17. stoletja med zmagoslavjem puritanizma boriti za svoje življenje, Fault Lines, Meje,, pripoved o poročeni ženski, ki preudarja, kakšno ceno bo morala plačati, ker se je zaljubila v neznanca, in The Stranding, Nasedli kit,o ženski, ki zapusti klavstrofobično razmerje in se iz Londona odpravi na Novo Zelandijo, kjer se posveti svoji strasti, pomoči kitom.

V kategoriji biografij je žirija, ki jo sestavljajo knjigotržec v verigi Waterstones Jonathan Green, raziskovalna novinarka Manveen Rana ter romanopisec in novinar Andrew Wilson, izbrala knjigo gledališke kritičarke časnika Guardian Arife Akbar Consumed: A Sister's Story, Uporabljeni: zgodba dveh sester, portret obolelih sester in zgodbo o zdravilni moči umetnosti, knjigo Eda Caesarja The Moth and the Mountain: A True Story of Love, War and Everest, Gora in molj: resnična zgodba o ljubezni, vojni in Everestu, pripoved o veteranu iz prve svetovne vojne Mauriceu Wilsonu, ki si je sredi tridesetih let zamislil nor in čudovit načrt, da bi z letalom poletel iz Anglije do Mount Everesta, zasilno pristal na pobočju in kot prvi sam priplezal na vrh.

Žirija je v izbor uvrstila še knjigo Johna Prestona Fall: The Mystery of Robert Maxwell, Padec: skrivnost Roberta Maxwella, o ortodoksnem Judu, ki je pobeg­nil iz okupirane Češkoslovaške, se boril v drugi svetovni vojni in pozneje postal član britanskega parlamenta in medijski magnat, in knjigo Lee Ypi Free: Coming of Age at the End of History, Svoboda: dozorevanje ob koncu zgodovine o sebi in svoji družini v Albaniji v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo treba razmišljati o velikih temah, o svobodi, socializmu in demokraciji.

Pesniške zbirke in knjige za otroke

Leta 1999 je nagrado dobila J. K. Rowling za roman Harry Potter in jetnik iz Azkabana. FOTO: Reuters

V kategoriji pesniških zbirk je žirija (pesnikainter literarna kritičarka) med finaliste uvrstila zbirkoAll the Names Given, Vsa dodeljena imena, zbirko v Zambiji rojenega pesnikaA Blood Condition, Krvni pogoj, Eat Or We Both Starve, Jej ali pa bova oba stradala,in sonetno zbirko The Kids, Otroci,

V kategoriji otroških knjig (v žiriji so vodja otroškega knjižnega kluba Gill Edwards, pisateljica Smriti Halls in knjižničar Lucas Maxwell) se za nagrado potegujejo delo Anne Goodall Maggie Blue and the Dark World, Maggie Blue in temni svet, knjiga igralke in režiserke Manjeet Mann The Crossing, Prehod, delo Rossa Montgomeryja The Midnight Guardians, Polnočni varuhi, in knjiga Helen Rutter The Boy Who Made Everyone Laugh, Deček, ki je vse nasmejal.

Odločitve žirij bodo objavili danes. Lani je nagrado za knjigo leta – najboljšo knjigo iz vseh kategorij izbirajo od leta 1985 – prejela karibska pisateljica, v republiki Trinidad in Tobago rojena Monique Roffey, za roman Morska deklica iz črne školjke: ljubezenska zgodba, svojo sedmo knjigo in šesti roman.

Med prejšnjimi dobitniki nagrade so nekatera globalno znana pisateljska imena, med njimi Salman Rushdie, Sally Rooney, Kazuo Ishi­guro, J. K. Rowling, Ian McEwan, Zadie Smith, Seamus Heaney, Hanif Kureishi, Ted Hughes, Jonathan Coe, Ali Smith, Hilary Mantel, William Boyd, Iris Murdoch, David Lodge, Penelope Lively in drugi.