V svetu čarovnic in kraljev in belih medvedov

Ste kdaj srečali mladeniča, začaranega v belega medveda? Kaj pa krojača, ki je veliko govoril in malo storil? Ste kdaj poskušali dospeti v grad, ki leži vzhodno od sonca in zahodno od meseca? Kaj pa poiskati dvanajst bratov, spremenjenih v divje race? Nismo, nismo, boste rekli; toda resnica je, da ste, le da so vaši krojači nosili druga imena. Kajti prav v tem je skrivnost ljudskih pravljic: pripovedujejo o čisto vsaki, čisto vsakem izmed nas. Vanje je ujeto vse, kar je človeškega, vsa naša hrepenenja, naše želje, naši strahovi, vse, kar je bilo in bo, česar se dobro zaveda tudi pisateljica in pripovedovalka Špela Frlic, ki nas v zbirko čudežnih pravljic Gora, skala, gozd, drevo povede s sijajno pesmijo: »Gora in skala, gozd in drevo,/v pravljice usmeri svoje oko./Vse je že tu:/dobro, ...