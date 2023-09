Vase zagledani jezdeci kamene dobe

V nadaljevanju preberite:

Biografija »največje rokovske skupine na svetu« vsekakor ni najodličnejše branje za ljubitelje skupine. Britanska novinarka Lesley-Ann Jones, ki je doslej zagrešila biografske knjige o Johnu Lennonu, Freddieju Mercuryju, Davidu Bowieju in Marcu Bolanu, se v Obdobju Rolling Stonesov oziroma Kameni dobi manj posveti njihovi glasbi in veliko bolj članom, njihovi medsebojni dinamiki in njihovemu odnosu do denarja, žensk, slave, vsega. Ne, podoba, ki nastane, večinoma ni idilična.