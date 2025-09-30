  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Več kot erotika, celo pornografija

    Slivov cvet v zlati vazi je monumentalno posmehljivo delo, ki daje uvid v zlagano podobo nekdanje kitajske družbe in njenih sprejetih norm obnašanja.
    Na tej strani sveta je delo Slivov cvet v zlati vazi sprožalo premisleke o tem, ali je po vtisu in učinku morda kitajska različica Dekamerona ali Ljubimca lady Chatterley. FOTO: Igor Bratož
    Galerija
    Na tej strani sveta je delo Slivov cvet v zlati vazi sprožalo premisleke o tem, ali je po vtisu in učinku morda kitajska različica Dekamerona ali Ljubimca lady Chatterley. FOTO: Igor Bratož
    Igor Bratož
    30. 9. 2025 | 11:35
    8:08
    A+A-

    Slivov cvet v zlati vazi velja za eno od velikih in veličastnih klasičnih del kitajske književnosti; kompleksen, rahlo ciničen pogled na dekadentno kitajsko družbo izpred stoletij. Z izdajo zgolj nekaj izbranih poglavij v lanskem letniku zbirke Klasična Beletrina pustolovskemu bralcu ne more biti povsem zadoščeno, za še malce več užitka bo moral poiskati šest desetletij staro slovensko izdajo polovice romana Lepe gospe z bogatega dvora ali pa se lotiti katerega od monumentalnih celotnih prevodov v drugih jezikih.

    Ob naštevanju nespregledljivih del kitajskega literarnega izročila literarnozgodovinski pregledi ob delih, kakršna so Roman o treh cesarstvih, Potovanje na zahod, Sanje v rdeči sobi in Razbojniki iz močvirja Ljanšan, ne pozabljajo na delo z naslovom Čin Ping Mei. Naslov več stoletij prepovedanega romana neznanega avtorja je nekakšna praktična okrajšava treh ženskih likov, ki nastopajo v zgodbi o usodi prekanjenega lažnega odličnika in prevarantskega poslovneža Ximena Qinga alias Hsi Mena.

    Pan Jinlian – Zlati lotos, Li Ping'er – Mala vaza in Pang Chunmei – Cvet pomladne češplje naj bi poosebljale simbole človekove narave, pohlep, pijančevanje in seveda spolnost. Dogajanje zgodbe, za katero ugotavljajo, da je pomemben formalni dosežek v razvoju literarnega oblikovanja sveta, je postavljeno v čas dinastije Song v dvanajsto stoletje, čeprav odlično portretira tudi vsakdanjik in lastnosti družbe v šestnajstem stoletju v času dinastije Ming.

    Rokopis kot ekskluzivno branje

    Lanling Xiaoxiaosheng: Slivov cvet v zlati vazi, prevod in spremna beseda Katja Kolšek, Beletrina, 2024 FOTO: promocijsko gradivo/Beletrina
    Lanling Xiaoxiaosheng: Slivov cvet v zlati vazi, prevod in spremna beseda Katja Kolšek, Beletrina, 2024 FOTO: promocijsko gradivo/Beletrina
    Najprej se mora radovedni bralec pomiriti z dejstvom, da slovenskega prevoda celotnega izvirnika ni. To, kar smo dobili v Beletrinini zdajšnji izdaji, resda v prevodu sinologinje Katje Kolšek iz izvirnika, je pravzaprav zelo omejen izbor, od stotih poglavij romana zgolj štirinajst na 338 straneh. Izbor se začne z 62. poglavjem in sklene z 79.

    Prevod Ivana Skuška, ki ga je Cankarjeva založba izdala leta 1965 z naslovom Lepe gospe z bogatega dvora ali Pustolovščine prežlahtnega gospoda Hsi Mena in njegovih šestero žena, je bil bistveno obsežnejši, na 806 straneh je ponudil besedilo od prvega do devetinštiridesetega poglavja, a je bil preveden po nemškem prevodu Franza Waltherja Kuhna, ki si je za predlogo vzel različico izvirnika B (druga izdaja tega Skuškovega prevoda je v programu Cankarjeve založbe izšla leta 1976, takrat na 651 straneh). Zgolj obrobna opazka: prevajalka tokratne izdaje se je slovenjenju kitajskih poimenovanj izognila, a kaj je narobe s Hsi Menom, Sečuanom, Čengdujem?

    Obstaja več različic izvirnika. Kolikor je zgodovinarjem znano, je zgodnji osnutek v rokopisni obliki med takratnimi učenjaki in umetniki kot ekskluzivno branje krožil že pred prvo zabeleženo in ohranjeno izdajo na lesenih ploščicah leta 1617 ali 1618 (nekateri raziskovalci domnevajo, da je letnica prve izdaje 1610, vendar ni ohranjena). Ta prva ilustrirana izdaja z ilustracijami ima oznako cihua oziroma A in velja za najbolj avtentično, med najbolj prominentnimi pa je izdaja B, po Zhang Zhupu poimenovana zhupo, ki jo je kot izhodišče uporabil tudi Kuhn, sicer avtor nemškega prevoda Sanj v rdeči sobi.

    Zastrupljena knjiga

    Odgovor na vprašanje, kdo je avtor romana Čin Ping Mei, ni enoznačen, raziskovalci so predlagali kopico imen za zabavneža, ki si je nadel psevdonim Posmehljivi učenjak iz Lanlinga, Lanling Xiaoxiaosheng iz province Šandong. Skuškov prevod omenja, da so ga kitajski literarni zgodovinarji pripisovali pesniku iz 16. stoletja Vang Ši Čungu, o katerem je zaokrožila legenda o veličastnem in prenikavem maščevanju.

    Zgodba se dogaja v času dinastije Song v 12. stoletju, odlično pa portretira tudi vsakdanjik in lastnosti družbe v 16. stoletju v času dinastije Ming. FOTO: Igor Bratož
    Zgodba se dogaja v času dinastije Song v 12. stoletju, odlično pa portretira tudi vsakdanjik in lastnosti družbe v 16. stoletju v času dinastije Ming. FOTO: Igor Bratož

    Ker je njegovega očeta zavistni kancler ob spletkarjenju in boju za vpliv na takratnem dvoru dal usmrtiti, naj bi se za očetovo smrt maščeval kanclerjevemu sinu. Ko ga je na nekem sprejemu vplivni dvorjan vprašal, kaj je novega napisal, si je Vang ob pogledu na zlato vazo s cvetočo češpljevo vejico hipoma izmislil naslov svojega romana in kanclerjevemu sinu obljubil, da bo prvi bralec rokopisa. Ker je vedel, da si pri branju slini prste, mu je poslal rokopis, katerega robovi listov so bili prepojeni s počasi delujočim strupom, ki naj bi bralca pokončal, ko bi obrnil zadnji list. Umberto Eco torej morda ni bral le zgodb iz Tisoč in ene noči.

    Daleč od pornografskega romana

    Recepcija romana Slivov cvet v zlati vazi oziroma Zlati lotos oziroma Lepe gospe z bogatega dvora je bila posebna zaradi relativno neposrednih opisov spolnosti. To dejstvo je na tej strani sveta sprožalo vprašanja in premisleke o tem, ali je po vtisu in učinku morda kitajska različica Dekamerona ali Ljubimca lady Chatterley, vsekakor pa branje za pustolovskega bralca, ki bi si lahko poskušal s to knjigo vsaj malo približati različna ozadja takratne kitajske družbe, predvsem sistemsko koruptivnost, ki je bila bogato razpredena v vseh kotičkih velikega cesarstva. Zabavno se zdi, da je dostojnost knjige eden od prevajalcev v angleščino razrešil na precej inovativen način in vse pretirano nazorne opise posteljnih dogajanj nonšalantno prelil ne v angleščino, ampak latinščino.

    Mnogi so v tem, da odzivi na knjigo govorijo predvsem o mesenih užitkih in v zgodbi vidijo poučno študijo o ničevosti in nevarnosti poltenih čutnosti, ugotavljali, da je tako branje zgrešeno, saj pripoved z vsemi neskončnimi meandri govori o nečem drugem, o nemoralnosti višjih slojev družbe, politični korupciji, o družbi, v kateri so več kot sprejemljive dobro domišljene laži, na sporen način pridobljeno bogastvo, oportunizem, krutost, prešuštvovanje in po potrebi tudi načrtovanje umorov. Taki ocenjevalci so o obsežnem delu presodili, da z različnimi registri, tudi s posmehljivostjo, prikazuje bedno, zlagano podobo kitajske družbe in njenih sprejetih norm obnašanja in je pravzaprav roman nravi ali naturalistični roman, nikakor pa ne zgolj in samo erotični, celo pornografski roman.

    Ob takih premislekih pridejo na pomoč tudi wikipedijski entuziasti, ki so povzeli, da ima prežlahtni gospod Ximen Qing v zgodbi devetnajst spolnih partnerjev, šest žena, več ljubic in enega služabnika, pripoved ponuja dvainsedemdeset opisov prizorov spolnosti, vendar pa je to zgolj minimalen delček celotne knjige – manj kot trije odstotki romana, ki ima okrog dvajset tisoč pismenk, v angleškem prevodu pa na primer več kot tri tisoč strani.

    Zgodba o nespodobnem, neodgovornem, muhastem, krutem, preračunljivem in stremuškem Ximenu in njegovih bližnjih je zapolnjena z neskončnimi opisi obdarovanj, takratni način obnašanja je tako rekoč zahteval nenehno pošiljanje, izročanje in sprejemanje raznovrstnih daril, v čemer ni nihče hotel videti podkupovanja, ampak povsem običajno normo, ki je tistim z večjim bogastvom v risu kompleksne socialne dinamike omogočala veliko boljšo možnost vzpenjanja v družbi. K bogastvu, je bil prepričan Ximen Qing, seveda sodi tudi potentnost, zato si je za povečanje spolne moči priskrbel afrodiziak indijskega meniha, takratne modre tabletke, ki pa so mu na koncu tudi zavdale.

    Na trenutke melodramatska zgodba o hedonizmu in moralnem razkroju družbe, prikazana z dinamiko ene družine, ponuja morje intonacij in odvodov. Natančni opisi razgrinjajo prevladujoče načine obnašanja takratne družbe, hkrati pa ponujajo v premislek marsikaj, od vzorcev togega uradniškega in vojaškega aparata do zvijačnosti, ki so jo v skrajno patriarhalni družbi morale ženske uporabljati za preživetje in morebitni vzpon.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Fabula 2022

    Boj proti patriarhatu se začne doma

    Vsa moja poletja je roman zvezdniške avtorice Mieko Kawakami, ki se ne zmeni za družbena in literarna pravila.
    Igor Bratož 4. 3. 2022 | 06:00
    Preberite več
    VideoWall
    Kultura  |  Knjiga
    Haruki Murakami

    Usoda ima tisoč obrazov. In nobenega

    Novi roman Uboj komturja ponuja zgodbe z meje med resničnim in neresničnim, o negotovosti, dvomu in upanju.
    Igor Bratož 9. 2. 2021 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    »Dokončajmo revolucijo v postelji!«

    Mojster temnega zgodbarstva, azijski Márquez, v zbirki Kuhinjsko prekletstvo ponuja groteskne pripovedi.
    Igor Bratož 25. 2. 2020 | 07:01
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Najprestižnejša literarna nagrada

    Nobelovo nagrado za književnost prejme Južna Korejka Han Kang

    Han Kang je nagrado prejela »za intenzivno poetično prozo, ki se sooča z zgodovinskimi travmami in razkriva krhkost človeškega življenja«.
    10. 10. 2024 | 10:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kitajska književnostSlivov cvet v zlati vaziLepe gospe z bogatega dvora

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po sporni raciji na Peršmanovi vodja operacije premeščen

    Vodjo racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji so po notranji preiskavi začasno premestili.
    30. 9. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 9. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract ukinja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov težko tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Načrt miru je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze

    Tudi, če bo načrt vsaj delno uspešen, se genocid v Gazi ne bo končal. Le nadaljeval se bo z drugimi sredstvi.
    Boštjan Videmšek 30. 9. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract ukinja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov težko tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Načrt miru je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze

    Tudi, če bo načrt vsaj delno uspešen, se genocid v Gazi ne bo končal. Le nadaljeval se bo z drugimi sredstvi.
    Boštjan Videmšek 30. 9. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo