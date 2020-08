Večina prek medmrežja, na Ptuju pesniki v živo

»Še maja smo razmišljali, da bi pripravili zgolj medmrežni projekt, vendar smo se na koncu odločili za festival z gosti. To je bilo veliko tveganje, še zdaj smo v negotovosti, kako se bo vse skupaj končalo, ampak živa beseda in pristen stik sta nepogrešljiva.« Tako je Dneve poezije in vina, ki se bodo z nekaterimi prireditvami začeli že danes, predstavil vodja festivala Aleš Šteger.Končno število pesnikov in pesnic ter držav, iz katerih prihajajo, je glede na omejitve potovanj zaradi epidemije covida-19 impresivno. Ptuj ter številna druga prizorišča bodo gostila več kot trideset literatov iz dvanajstih držav, res pa se ...