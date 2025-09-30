Velibor Čolić: Vojna je monumentalna prevara

V nadaljevanju preberite:

Velibor Čolić, ki že tri desetletja ustvarja v francoščini, je s prevodom Ane Barič Moder dobil tudi v slovenščini celotno trilogijo o izgnanstvu. V njej brez olepševanja, a z značilnim humorjem in ironijo, piše o vojni, porazu in preživetju. Njegova izpoved vojaka in begunca je obenem pretresljiva osebna zgodba in univerzalen premislek o Evropi, ki jo nasilje še vedno zaznamuje.

V intervjuju med drugim povzema dvanajst let življenja, v katerih je pisal trilogijo, izkušnjo prevajanja zadnjega romana v njegovo materinščino hrvaščino, odgovarja na vprašanja o vojni, miru, dezerterstvu in sreči, vse v svojem značilnem čolićevskem načinu.