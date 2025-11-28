Velika nagrada knjižnega sejma knjigi Pozabi vse, kar veš o spominu

Prejemnica Velike nagrade 41. Slovenskega knjižnega sejma je knjiga Pozabi vse, kar veš o spominu Nika Škrleca založbe Miš založba. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je to knjiga za radovedne, ki bralce popelje na pot spoznavanja spomina.

Škrlec v knjigi ne razloži le mehanizmov, ki bralce pospremijo na pot boljšega pomnjenja, temveč jim hkrati odpira vpogled v zakulisje: kaj sploh je spomin, kako pomnimo in kako lahko to z opisanimi pristopi izboljšamo. Knjiga nagovarja srednješolce, študente, tiste v srednjih letih in upokojence. Nikovi rekordi v pomnjenju in vsebina knjige potrjujejo, da tehnike delujejo, spretno predstavljene zgodbe in anekdote pa bralca vzpodbudijo, da knjigo prebere na mah in se k njej večkrat vrača.

Med nominiranimi knjigami so bile še Pozdravljen ti, ki bereš Nataše Golob (Mohorjeva Celovec), Nemogoče avtorice Nine Dragičević (Beletrina), Babica zima številnih avtorjev, uredila jo je Irena Matko Lukan (Mladinska knjiga), Jadran za Slovence/Slovenci na Jadranu Nejca Poharja, ki je izšla v samozaložbi, ter Ne poznam je izpod peresa Suzane Zagorc (Cankarjeva založba).

Komisija je v izbor določila še knjige Drevesa Slovenije Mateje Kišek Vovk (Kmečki glas), Kje so moji ključi avtorjev Zdenke Čebašek Travnik, Saše Novak in Eda Krniča (Mladinska knjiga), mladinski roman Nine Valič z naslovom Prepo-parki (Mladinska knjiga) in Srečkonstrip ustvarjalnega dueta Žiga X Gombača in Jake Vukotiča (Škrateljc).

O končni zmagovalki so glasovalci bralci in bralke z glasovanjem.