Velika žeja po suši

V časopisu Guardian so ta teden objavili optimistično novico, kar je v teh časih pravzaprav že posebnost. Še večja posebnost je, da je ta pozitivna novica povezana s kulturo oziroma založniško dejavnostjo. Založniki si namreč v Veliki Britaniji srečno manejo od tiska črne roke, saj se knjige po odprtju knjigarn dobro prodajajo.Rekordno dobro. V začetku septembra je namreč izšlo kar nekaj težko pričakovanih knjig, ki so na to, da se pojavijo na knjižnih policah knjigarn, čakale že od pomladi. Med njimi na primer prva kriminalka pisatelja in televizijskega voditelja Richarda Osmana (The Thursday Club) in novi spomini ...