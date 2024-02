V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski župan, bančnik, zavarovalničar, politik in publicist Ivan Hribar je močno zaznamoval tako svoj čas kot našega. Monografija Ivan Hribar, ki je izšla v sodelovanju Muzeja in galerij mesta Ljubljana s Pedagoško fakulteto UL, je poklon pokončnemu veljaku in hkrati njegovemu domu vili Zlatica, ki je prenovljena postala njegov muzej in je primer bivanja visokega ljubljanskega meščanstva.