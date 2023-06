Veliki roman o Putinovi Rusiji

V nadaljevanju preberite:

Le mage du Kremlin je romaneskni prvenec italijansko-švicarskega esejista in predavatelja na pariški Sciences Po Giuliana da Empolija. Roman je bil v ožjem izboru za nagrado goncourt in je prejel veliko nagrado Francoske akademije. V ožjem izboru študentske žirije, ki mu je dodelila Goncourtovo nagrado Slovenije, pa so bili še romani Les presque soeurs Cloé Korman (Seuil), Une somme humaine Makenzyja Orcela (Rivages) in Vivre vite Brigitte Giraud (Flammarion).

»Osupljiva ni le avtorjeva zmožnost, da naslika živo in silno sliko političnih in gledaliških sil v zakulisju, pač pa tudi močan metaforični naboj, s katerim opiše 'gledališče zrcal',« je v utemeljitvi Goncourtove nagrade Slovenije za leto 2022 med drugim zapisala študentka Pia Krampl.